Mini préstamos para solventar situaciones de falta de liquidez inmediatas

Hay momentos en la vida en los que por diversas razones de cualquier tipo se hace necesario tener liquidez momentánea, y por circunstancias no se dispone de ese dinero al instante. Para ello es importante conocer las soluciones en el corto plazo que se ofrecen desde distintas entidades financieras. Una de ellas, la más sencilla y fácil, es acceder a un mini préstamo.

Pero muchos se preguntarán qué es un mini préstamo y en qué se diferencia de un préstamo al uso de los que conceden en las entidades bancarias tradicionales. Pues a grandes rasgos, la diferencia de un mini préstamo con respecto a un préstamo tradicional es que el mini préstamo es un crédito personal en el que la cantidad de dinero solicitado es pequeña. Se trata de un monto económico destinado a solventar un problema de liquidez momentáneo o un gasto extra que no se esperaba, como la compra de un electrodoméstico básico que se ha estropeado, el pago de una mensualidad de la hipoteca o del recibo del coche, arreglar una avería, etc. Se trata de cantidades que varían entre los 300 y los 3.000 euros aproximadamente, pero no mucho más.

Otra de las características de un mini préstamo es que se solicita a través de internet, de forma rápida, sencilla y sin tener que mover de casa, solicitar cita en la entidad bancaria o tener que aportar una gran cantidad de papeleos e informes. Esta es una de las ventajas de los mini préstamos al instante, que no son necesarios un montón de requisitos para conseguir uno. Eso sí, hay que tener en cuenta que los intereses que se pagan por ellos suelen ser algo más altos, por lo que hay que estudiar bien si las condiciones que se proponen al cliente son ventajosas o no a la larga.

Mini préstamos al instante

Si se desea obtener un microcrédito o mini préstamo personal que ayude a la economía familiar o personal en un momento dado, es importante conocer el procedimiento de solicitud de este producto financiero. En primer lugar, se debe buscar una web solvente, que sea segura y que proporcione toda la información al usuario de forma clara y correcta, sin dudas. En ella se deben destacar los tipos de préstamos que se ofrecen, las ventajas de los mismos con respecto a otras entidades, todos los intereses y comisiones que se cobran y aportando también la posibilidad de un servicio de atención al cliente rápido, sencillo de contactar y que solvente cualquier duda o incidencia que se pueda dar durante el proceso de solicitud.

En este sentido, es muy importante que la página web esté gestionada a través de los protocolos de seguridad de la red, como es el https: una garantía de que la página es segura y protege al usuario a la hora de navegar. Hay que huir de todas aquellas páginas en las que no se trabaje con este protocolo seguro de transferencia de datos, ya que de esta forma se asegura que la conexión entre cliente y servidor es segura y que la operación no puede ser interceptada por entidades o personas que no estén autorizadas.

Una vez que el cliente se ha decidido por un producto en particular, llega el momento de realizar la solicitud formal del micro préstamo.

Principales requisitos para solicitar un mini préstamo

Hay que cumplir una serie de requisitos para ser solicitante de un mini préstamo o micro crédito. Entre ellos es importante destacar que hay que ser mayor de 21 años y tener ingresos demostrados y de cierta regularidad. Asimismo, hay que disponer de una cuenta bancaria en España a nombre del titular del préstamo y que esta u otras que se hayan tenido aporten un buen historial crediticio, es decir, que el cliente sea solvente y pague sus préstamos sin problema en tiempo y forma.

Además de estas exigencias, es fundamental que la persona solicitante no sufra de problemas con el juego o padezca ludopatía. En este sentido, hay que insistir en este requisito, ya que este tipo de préstamos apenas requieren de garantías y son muy fáciles de solicitar, por lo que hay que poner especial cuidado en el caso de las personas que sufran esta condición o enfermedad.

Pasos a seguir para recibir un mini crédito fácilmente

Para obtener un micro crédito hay que registrarse en la web que se haya elegido y estudiado bien. Es importante que se seleccione la oferta de préstamo adecuada al usuario, es decir, solicitar la cantidad que verdaderamente se necesita y los plazos en los que se pueda pagar con intereses sin que suponga un problema. Cuando se decidan estas dos cuestiones el usuario se debe identificar y acto seguido se comenzará con el proceso de estudio. En unos minutos se informará al usuario de si se le concede esta cantidad, así como las condiciones de devolución y los plazos de la misma.

Acto seguido y cuando el usuario firme el contrato, se realizará una transferencia a la cuenta bancaria del usuario en cuestión de poco tiempo.

Ventajas de los micro préstamos

Las ventajas de estos mini préstamos es que permiten conseguir el dinero necesario, siempre y cuando sea una pequeña cantidad, en muy poco tiempo. Se solicitan en cualquier momento y desde cualquier lugar, puesto que también disponen de versión Smartphone, es decir, se pueden pedir a través del ordenador o del teléfono.

Son productos financieros asequibles a casi todas las personas y personalizados en función de sus necesidades a la hora de devolverlos, ya que cada uno elegirá la cuota más adecuada y que mejor se ciña a su caso y economía particular.

El proceso es totalmente online, de forma que el cliente no tiene que moverse de casa ni visitar ninguna oficina o sucursal. La respuesta de si se concede o no es muy rápida, y normalmente en el plazo de un día, incluso menos, se sabrá si se ha concedido.