YSY A: el «hombre sismo» arrasa con su gira por España

Madrid, Valencia, Málaga, Donosti y Barcelona tienen ahora en común el haber sido arrasadas por el terremoto YSY A, un fenómeno -en este caso de masas- que con sus fuertes «ysysmos» ha logrado hacer vibrar España en tan solo seis días.

Todo empezó cuando el ya conocido como «hombre sismo», tras anunciar sus intenciones de cruzar el Atlántico, agotaba al poco tiempo todas las entradas para sus shows. En ese momento, empezamos a prever que

los cimientos de las salas But, Madison, La Trinchera, Dabadaba y Barts, corrían un serio peligro. Aun así, ni siquiera YSY A estaba preparado para lo que vendría después.

«Me decían que Madrid era una ciudad donde era duro el público, que no saltaba. No sé, yo habré tocado en otro Madrid. La verdad que he estado muy a gusto, como en mi casa». Así lo afirmaba YSY A durante su entrevista en Culturas 2, de la cadena de televisión La2.

A unas cuantas horas de arrancar con cada concierto, cientos de personas aguardaban impacientes para poder entrar al recinto. Los más preparados, lo hacían bien cómodos desde sus sillas de camping, otros, con el propósito de ir calentando la voz, reproducían y cantaban aquellos temas que esperaban poder escuchar dentro. Finalmente, el momento llegaba, las puertas se abrían e YSY A aparecía en el escenario.

Al primer beat, un eufórico público pasaba de 0 a 100 tras reconocer la canción, y es que «Dame Droga» retumbaba en los altavoces casi tan fuerte como el suelo de la sala en consecuencia a los saltos de cada uno de los presentes. «Full Ice», «Pasa Que Yo», «Una De Dos», «Pastel Con Nutella», «Casi Un G» y «Vamo a Darle», venían después, cada una de ellas acompañada de un pogo que no se agitaba hasta el momento álgido de cada tema.

Tras practicamente dos horas de apoteósico directo, el espectáculo terminaba dejando memorias de teléfono llenas por la cantidad de vídeos grabados, alguna gafa que otra rota en el suelo y, sobretodo, a mucho fan exhausto que iba a necesitar algo más que una bebida isotónica para recuperar las sales minerales perdidas.

YSY A concluye su gira internacional probando que tanto su directo como su su música están a la altura del nombre que su último álbum también ha llevado: «Trap de Verdad». Ahora, incansable, ambicioso y decidido a seguir creciendo, tal y como dijo durante su entrevista para los Informativos de TVE, presenta este 11/11 su próximo álbum. Un trabajo que de seguro cumplirá con lo que la sección Tiramillas del diario Marca afirmó sobre su música: «Lo nuevo atrae, lo que atrae gusta y, lo que gusta, se necesita.»