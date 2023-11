‘Y… lo que el viento se llevó’, la alocada historia de cómo se escribió el guion de la conocida película

La trastienda del Hollywood dorado y la historia real de cómo el productor David Selznick convirtió en un éxito la película Lo que el viento se llevó tras realizar drásticas modificaciones son el punto de partida de la comedia del dramaturgo norirlandés Ron Hutchinson Moonlight and magnolias (2004). La adaptación al castellano de este texto, traducida por Daniel Anglès como Y… lo que el viento se llevó, llega a partir del 22 de noviembre al Teatro Pavón de Madrid.

El rodaje de Lo que el viento se llevó es un auténtico desastre. El productor cinematográfico, David O. Selznick, ha decidido frenarlo en seco para poder reconducirlo y que la película no deje de ser la que él siempre soñó. Pero el tiempo corre en su contra y cada segundo de parón le está costando una auténtica fortuna. Acompañado de su aguda e infalible secretaria, la Srta. Poppenghul, decide convocar en su oficina a dos grandes de la época para intentar resolver la situación: su gran amigo y excelente guionista, Ben Hetch y el talentoso, aunque de carácter imposible director, Victor Fleming.

Pero ninguno de los dos apostará por este «folletín» ambientado en la guerra civil norteamericana y protagonizado por una heroína como Escarlata O’Hara, engreída y de moral dudosa. Ambos intentarán persuadirlo de su error una y otra vez, pero les será imposible. El productor está totalmente imbuido por la personalidad de Escarlata y al igual que ella, no parará hasta conseguir lo que quiere. Y al igual que ella, se saldrá con la suya cueste lo que cueste.

Y sí, sabemos que conseguirán hacer la película y que fue uno de los mayores éxitos de la historia del cine, pero sólo nosotros podremos asistir a los acontecimientos reales que ocurrieron durante el periplo de este rodaje. Una fascinante historia sobre el dorado Hollywood de los años 30.

Este montaje del Grupo Focus que llega ahora a Madrid, está dirigido por José Troncoso y protagonizado por Gonzalo de Castro en el rol del productor David Selznick, Pedro Mari Sánchez en el del guionista Ben Hecht, José Bustos en el papel del director Victor Fleming y Carmen Barrantes encarnando a la Srta. Poppenghul, la secretaria que todo lo ve.

En palabras de Anglès, «en esta función descubrimos que el gran clásico Lo que el viento se llevó no sería lo que es si, en su momento, tres grandes nombres de la historia de Hollywood no se hubiesen encerrado en un despacho durante una semana. Es allí donde se creó el guion definitivo de esta gran película. Es el teatro, esta vez, el que nos deja ver el mundo del cine desde una perspectiva poco habitual, a ritmo de comedia». Por su parte, para Troncoso, «dirigir y versionar esta adaptación de Moonlight and Magnolias de Ron Hutchinson, me ha permitido hacer algo que me encanta como creador: abrir las puertas de la trastienda del propio teatro y permitir que el público acceda a los intríngulis que conlleva un proceso de creación. He querido que los espectadores se acerquen a ver en directo cómo se llevó a cabo la producción de Lo que el viento se llevó casi a tiempo real, pudiendo seguir paso a paso cada uno de los obstáculos que hubo que sortear para conseguir llegar a hacer una de las películas más icónicas y emblemáticas de todos los tiempos».

Una declaración de amor al celuloide, que reflexiona sobre la creación, el compromiso, el punto de vista, el éxito, el público… y todo lo que gira alrededor del séptimo arte.