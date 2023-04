Wim Mertens presenta su nuevo disco, Voice of the living, en el Teatro La Latina

La composición Voice of the Living está contada desde el punto de vista del ‘hombre común’, el hombre ordinario, el soldado que se enfrenta con la experiencia abismal cotidiana, cara a cara con lo inédito, lo imprevisto, lo inimaginable. En definitiva, no está contada desde una perspectiva triunfalista.

Los cuatro elementos, a su vez, se refieren a situaciones bélicas específicas, como el estancamiento en la guerra de trincheras (tierra), llanuras de inundación en Westhoek (agua), ataques aéreos (presión de aire, gas venenoso) y tiroteos (fuego).

En otras palabras, Wim Mertens investiga el vínculo entre los cuatro elementos y las cuatro tradicionales agrupaciones musicales instrumentales (arpa, cuerdas, vientos y percusión). Este enlace se utiliza como un punto axiomático de partida.

Las diferentes partes de la composición Voice of the Living están guiadas por el canto, por la voz. La voz es responsable de encontrar el «tono correcto» en el curso general de la composición. La voz que sabe, la voz que supervisa, incluso lo inimaginable, lo impredecible. Este continuo tiene un «carácter abierto», lo que lleva a interrupciones inesperadas, distorsiones y rupturas.

La memoria de las experiencias de todos los soldados y las víctimas de la guerra son los verdaderos temas de esta obra de Mertens; la voz de los vivos de hoy como homenaje a todas estas víctimas. La composición Voice of the Living solo puede convertirse en un último homenaje a las víctimas después de la interpretación de la obra. El último homenaje a todas las víctimas es la interpretación musical, y este homenaje sucede una y otra vez, cuando la música se vuelve a interpretar en directo.

Voice of the Living fue un encargo de la Cancillería del Primer Ministro belga como parte de la conmemoración de la I Guerra Mundial (1914-1918). La composición se estrenó en la catedral Sint-Maartens, Ieper (Bélgica), el 28 de octubre de 2014.

El primer single ‘On the zephyrous peak‘ está disponible en todas las plataformas digitales y el disco se publicará el próximo 21 de abril de 2023.