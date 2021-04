‘Welcome 2 America’, el álbum inédito de Prince estará disponible en julio

La Edición Deluxe incluye el álbum de estudio de 12 canciones y el vídeo completo del concierto inédito en directo (Blu-Ray) de Prince y The New Power Generation de su «21 Nite Stand» en Los Angeles.

The Prince Estate and Legacy Recordings, una división de Sony Music Entertainment, anuncian el lanzamiento el 30 de julio del enigmático álbum de Prince de 2010 titulado Welcome 2 America, una poderosa y creativa declaración que presenta las inquietudes, esperanzas y visiones de Prince para una sociedad cambiante, presagiando una época de división política, desinformación, y una lucha renovada por la justicia racial. El corresponsal de 60 Minutes Jon Wertheim ha podido acceder a un avance del álbum y de la historia que lo acompaña para un reportaje que se emitirá este domingo a través de CBS.

La canción que da nombre al álbum «Welcome 2 America» ya está disponible en plataformas digitales. A lo largo de la canción, Prince ofrece un soliloquio mordaz hablado y musicalizado sobre los llamados «paracaídas dorados», la superficialidad de las redes sociales, la cultura de los famosos alimentada por la telerrealidad, y los monopolios empresariales en la industria de la música, concluyendo, finalmente, que Estados Unidos es la «Tierra de los libres / hogar de los esclavos.» Lee la letra completa y el mensaje de la canción traducida al final de la nota de prensa.

Poco después de completar el álbum Welcome 2 America, Prince se embarcó en una gira única del mismo nombre que incluyó numerosas actuaciones en varias ciudades de Estados Unidos, y que remató con el histórico «21 Nite Stand» en The Forum in Inglewood, California. La Edición Deluxe de Welcome 2 America incluye el álbum completo de estudio inédito, en CD y doble vinilo negro (acompañado de la descarga digital en alta resolución) además del vídeo inédito del concierto completo de Prince del 28 de abril de 2011 en The Forum, que se presenta en alta resolución 1080p con audio estéreo Dolby Atmos y efecto 5.1 Surround. Todas las ediciones en vinilo incluirán música en tres de las caras y un grabado de coleccionista en la cuarta.

Los fans también tendrán la oportunidad de reservar un single en vinilo 7″ de edición limitada y numerada en color dorado en exclusiva a través de la Tienda Oficial de Prince. El 7″ incluye la versión de estudio de «Welcome 2 America», acompañada de la versión inédita en directo de la canción grabada el 14 de mayo de 2011 en The Forum. La versión en directo de «Welcome 2 America» es parte de un medley junto a la composición de Prince «Dreamer», publicada en el álbum de 2009 Lotusflow3r, y es la prueba de que el nuevo material era una prolongación su compromiso permanente con la justicia social.

Welcome 2 America incluye algunas de las únicas colaboraciones de estudio de Prince con la bajista Tal Wilkenfeld, el batería Chris Coleman, y el ingeniero nominado al GRAMMY Jason Agel, con las colaboraciones adicionales de las cantantes de New Power Generation Shelby J., Liv Warfield, y Elisa Fiorillo y el teclista Morris Hayes, a quien Prince reclutó para producir varios temas del álbum.

El vídeo del concierto en directo muestra a Prince junto a la formación de 2011 de New Power Generation, incluyendo a Shelby J., Liv Warfield, Elisa Fiorillo, y Morris Hayes, los teclistas adicionales Renato Neto y Cassandra O’Neal, la bajista Ida Nielsen, el batería John Blackwell, y las bailarinas Maya y Nandy McClean (The Twinz). Grabada en mitad de su maratoniana «21 Nite Stand» en The Forum in Inglewood, California, esta actuación muestra la espontaneidad y energía incendiaria de ese histórico fragmento de la gira Welcome 2 America – un testimonio audiovisual de la promesa que hizo en el comienzo de la gira en octubre de 2010, cuando dijo: «Traed a vuestros amigos, a vuestros hijos, y preparaos para sudar, porque… no vamos a parar.» La actuación incluye un cameo de la reciente ganadora del GRAMMY Ledisi y versiones de «Make You Feel My Love» de Bob Dylan y «More Than This» de Roxy Music, además de grandes favoritos de Prince como «17 Days,» «Controversy,» «1999,» y «Purple Rain.»

La Edición Deluxe de Welcome 2 America viene en un elegante estuche con láminas doradas diseñado por el artista nominado al GRAMMY Mathieu Bitton y el director creativo también nominado al GRAMMY y socio de Prince, Trevor Guy; también viene acompañado de un libro de 32 páginas de 30 x 30 cm. y un sobre de pergamino en relieve que contiene material gráfico de la época de Welcome 2 America (una copia de arte fotográfico, póster de 58 x 66 cm., una réplica del «set-list», una entrada, una invitación VIP y pases al backstage). Diseñado para disfrutar como un pack completo, la Edición Deluxe ofrece una perspectiva multidimensional e inmersiva del genio creativo de Prince impulsado por la espontaneidad, la energía y la reflexión durante la época de Welcome 2 America.

El lanzamiento de Welcome 2 America refuerza la colaboración entre The Prince Estate y Sony Music Entertainment, que comenzó en agosto de 2018. En ese momento, Sony comenzó a distribuir a nivel internacional los trabajos de Prince publicados entre 1995-2010, ampliando su alcance en enero de 2021 cuando el acuerdo se extendió para incluir la distribución en EEUU de doce álbumes de catálogo sin banda sonora con música legendaria grabada por el Artista entre 1978-1996.