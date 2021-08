Vetusta Morla compone la B.S.O de ‘La Hija’, protagonizada por Javier Gutierrez

Vetusta Morla componen e interpretan la canción original y la BSO del largometraje «LA HIJA», la nueva película de Manuel Martín Cuenca, protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz y que llegará a las salas el 26 de noviembre de la mano de Caramel Films.

Irene tiene quince años y vive en un centro para menores infractores. Se acaba de quedar embarazada y está decidida a cambiar de vida gracias a Javier, uno de los educadores del centro. Javier le ofrece vivir con él y su mujer Adela en la casa que tienen en un paraje aislado y agreste de la sierra para que pueda llevar a buen término su embarazo. La única condición a cambio es que acepte entregarles al bebé que lleva en sus entrañas. Este débil pacto puede verse comprometido cuando Irene empiece a sentir como suya esa vida que lleva en su interior.

Desde la presentación de su álbum debut en 2008, Vetusta Morla no ha dejado de recibir el reconocimiento de público y crítica hasta convertirse en el referente del auge de la música en directo en España. La aclamada banda, cuya trayectoria ha estado siempre vinculada al séptimo arte, da ahora el salto a la gran pantalla componiendo su primera banda sonora para «LA HIJA», incluido su tema principal.

«La banda sonora de LA HIJA ha supuesto un reto increíble para nosotros. Aunque habíamos compuesto el score de ‘Los Ríos de Alice’, un videojuego, era la primera vez que creábamos música para una película completa«, reconocen sus integrantes. Con respecto a cómo surgió esta colaboración tan especial y al proceso de componer la BSO para este thriller, Vetusta Morla explica que «Manuel Martín Cuenca nos hizo una llamada para contarnos su idea de una película en donde la música surgiera de los propios ambientes del film. Leímos el guion y el plan nos pareció apasionante. Durante meses tratamos de hacer una inmersión en el universo de la película, planificando la paleta de colores sonoros, yendo al rodaje, trabajando mano a mano con el equipo de sonido directo, que nos nutría de las pistas de viento, ríos

«Estaba buscando una calidad electrónica que contrastara con el retrato de la naturaleza en estado puro en el que se inscribía la película», explica Manuel Martín Cuenca. «Siempre me ha gustado ir a la contra y trabajar por contraste, huir de lo obvio, pero aún más si se refiere al tratamiento sonoro y musical. En este caso lo electrónico debía perforar el naturalismo de la imagen«. El director de LA HIJA confiesa que «admiraba el trabajo de Vetusta Morla por sus canciones, pero, además, me parecía que eran capaces de aportar una profundidad enorme a las atmósferas musicales que construían. Sentí que podían ser los mejores músicos para componer la banda sonora de LA HIJA, y no me equivoqué. El trabajo que hicieron resultó ser más de lo que yo había soñado, un milagro al que pude acceder como director. Fueron capaces de entender y adaptarse a la historia, de aceptar los retos que les proponía y de construir una banda sonora que pareciera surgir de las imágenes. Fue un trabajo duro, no lo niego. Hablamos mucho, probaron mucho, investigaron con gran rigor, y otorgaron a la película de una belleza sonora que me conmociona. Fueron capaces de llevar la película más allá. Es un lujo haber compartido este viaje con ellos».

El thriller dramático de suspense «LA HIJA» es una producción íntegramente española que celebrará su premier mundial en la 46º edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), dentro de la sección Contemporary World Cinema. Días después, la película participará en la sección Oficial, Fuera de Concurso, en la 69º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Manuel Martín Cuenca aborda esta historia de suspense que ha escrito junto a Alejandro Hernández, con el que ya colaboró en El Autor y Caníbal.