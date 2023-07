Valancea versionan a Bunbury con ‘¿Dudar?, quizás’

La incertidumbre es una emoción nada cómoda, y más cuando se trata de algo tan visceral como el amor. Ya nos lo hizo saber Bunbury en 1999, cuando extrañaba ser ‘Pequeño’, con «¿Dudar?, quizás».

Ahora son Valancea quienes se atreven, casi 25 años después, a traer al presente este clásico del maño; que pasa de ser una suerte de improvisación árabe-andalusí a un tema funky-disco-pop de lo más bailable y vanguardista. Un acierto que traslada la canción a 2023 y la hace más vigente que nunca en estos tiempos de amor líquido y desengaño permanente.

A veces dudamos, y basta con una muestra de cariño en condiciones para cambiar el rumbo; quizás.

En marzo Valancea publicaba su primer single, «Domingo», arrancando con ello de la mejor manera posible una ruta en la que cada parada ha significado un nuevo éxito para los valencianos. Temas como «Extasis», «Tiempo», «Mundos Regulares» y, como no, la propia «Domingo», han llevado al dúo a rozar las 80k reproducciones entre Youtube y Spotify y a convertirse en habituales en las playlists más interesantes del indie nacional.

La próxima parada en esta prometedora senda llega el este viernes 14 de julio, fecha en la que VALANCEA publica su LP homónimo, del que formará parte esta «¿Dudar?, quizás».

Iciar y Quique (Tú Ves Ovnis) podían haber emulado a Ana Belén y Víctor Manuel o a Enrique y Ana, pero en Valencia las cosas empiezan con «V» y se mueven al compás de ritmos sintéticos.

Valancea, como unos Amistades Peligrosas del siglo XXI, divagan acerca de los sinsabores de la vida moderna y las relaciones de pareja al ritmo de synth pop. Con influencias que van de Yung Beef a Bunbury, pasando por The Sisters of Mercy, Beach House o Pimpinela, nos presentan un proyecto en el que los sonidos urbanos no están reñidos con los propios del indie patrio, y sus primeros adelantos ya disponibles, «Domingo», «Éxtasis», «Tiempo» y «Mundos Regulares», son una buena muestra de ello.