Un homenaje al cineasta George Méliès abre el Festival de Ensembles en Teatros del Canal

Un homenaje al director francés George Méliès, el «Giotto del séptimo arte», como lo definió el historiador de cine George Sadoul, inaugura la décimo tercera edición del Festival de Ensembles, con el que Teatros del Canal quiere acercar a su público la música contemporánea y propiciar el estreno de nuevas obras para el repertorio interpretada por los grupos más destacados de España.

El ciclo está organizado por el conjunto instrumental PluralEnsemble y consta de tres conciertos, que inaugurará OCAZEnigma, de Zaragoza, el próximo 30 de octubre. A este le seguirá el 6 de noviembre el Taller Sonoro de Sevilla y el 4 de diciembre el Grup Instrumental de Valencia.

Con su carácter artístico-pedagógico, el festival presenta obras de un grupo representativo de compositores españoles actuales de todas las generaciones, corrientes estilísticas y músicos de la actualidad, permitiendo además un coloquio entre el público y algunos de los intérpretes y compositores programados. La entrada a los conciertos es libre hasta completar aforo.

El programa de la primera actuación del Festival de Ensembles recuerda a uno de los cineastas más imaginativos de la historia. Pionero del cine fantástico, con su recordada Viaje a la luna, de 1902, George Méliès es considerado como el padre de los efectos especiales. Sus películas, con su talante explorador, tanto narrativa como estéticamente, y con su tono lúdico y a veces hasta guasón; dan cuenta de que el cine, como arte de la luz, es un laboratorio de prestidigitación donde todo es posible.

Su encaje en este festival viene determinado por la conmemoración del 50 aniversario de los celebrados Encuentros del 72, uno de los hitos del arte contemporáneo español. En ellos se proyectaron cinco filmes de Méliès. Su inclusión en este evento, celebrado en Pamplona justamente en 1972, se debía a la idea de confrontar el pasado con el presente que animó el espíritu de los Encuentros; pero también a la convicción de que un cine experimental, más allá del propiamente narrativo, era posible. La OCAZEnigma, en colaboración con el Museo Universidad de Navarra, propone en el Festival de Ensembles volver al visionado de Méliès acompañado por música compuesta expresamente para este proyecto.

El concierto comenzará con There is no silence, de Jannai Torné, obra ganadora del III Concurso de Jóvenes Compositores/as Juan José Olives de este mismo año de 2022. A continuación se interpretará Le voyage dans la lune, de Fabià Santcovsky, estreno absoluto y encargo de la OCAZEnigma para el INAEM, y que hace referencia a la película más famosa del cineasta francés. A ello, le seguirán otros tres estrenos absolutos, también encargos del conjunto aragonés: Le melómane de Zuriñe de F. Gerenabarrena, Le royaume des fées, de Carolina Cerezo, y Les quatres-cents farces du diable, de Sergio Blardony.

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza Grupo Enigma (OCAZEnigma) fue fundada en 1995 por el compositor y director de orquesta canario Juan José Olives, que fue su director artístico titular hasta su fallecimiento en 2018. Desde sus inicios ha trabajado con rigor y ha evolucionado cohesionando un grupo de cámara centrado, principalmente, en la interpretación de música del siglo XX y de la estrictamente contemporánea, sin por ello renunciar a obras cronológicamente anteriores y ampliar el elenco para interpretar música sinfónica.

La OCAZEnigma, actualmente dirigida por Asier Puga, ha sido orquesta invitada en festivales y ciclos de Madrid, Barcelona, La Coruña, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, México, La Habana, París, Londres, Moscú, Sofía y Dublín, entre otros. Entre sus grabaciones de cámara destacan el disco dedicado a Joaquím Homs, otro que reúne obras de compositores aragoneses actuales; dos monográficas dedicadas a Ángel Oliver y a Luciano Berio, respectivamente, y una que recoge piezas de Paul Hindemith. Además, la OCAZ-Enigma realiza desde 1997 una importante labor de enseñanza y difusión de la música destinada a los más jóvenes.

El programa del segundo concierto del Festival de Ensembles del 6 de noviembre reúne las dos líneas del trabajo del conjunto sevillano Taller Sonoro, una prestigiosa y veterana formación creada en el año 2000: el encargo y el estreno de obras a compositores de carrera internacional y ya establecidos, y por otra parte el apoyo a los jóvenes compositores.

De la primera vertiente presenta Epitafio, obra de fuerte contenido emocional y compuesta durante el período de pandemia COVID19, encargada a la compositora mexicana Hilda Paredes. Asimismo, se interpreta La cifra, del argentino Martín Matalón. La otra parte del programa representa la segunda de las vías del trabajo de Taller Sonoro, con las obras de Sandra Lanuza, Guillermo Cobo y Carlos Guillén, ésta de encargo y estreno en Teatros del Canal.

Desde su fundación, Taller Sonoro ha avanzado incansablemente la interpretación de la música más actual y radical en su propuesta estética, con el objetivo de ofrecerla al público español e internacional con el mayor grado de rigor y compromiso, y la atención a compositores jóvenes.

El despliegue de estas dos líneas de actuación ha sido en la última década imparable, como se ha comprobado de manera regular en los Ciclos de Música Contemporánea de Sevilla (Teatro Central) y Granada (Teatro Alhambra), en las temporadas del CDNM en el Museo Centro de Arte Reina Sofía, en Teatros del Canal, el Auditorio de Zaragoza, el Teatro del Liceo, L’Auditori de Barcelona o la Fundación Juan March de Madrid.

De modo simultáneo, la difusión internacional de la actividad de Taller Sonoro ha sido uno de sus objetivos primordiales, así como una labor pedagógica con las promociones más jóvenes de autores.

El ensemble ha realizado proyectos en colaboración con el Organum Ensemble de Marcel Péres y con el Ensemble Gilles Binchois y ha grabado monográficos dedicados, entre otros a los compositores Luis de Pablo, José María Sánchez-Verdú, Nuria Núñez, Juan Cruz y César Camarero.

El veterano de los ensembles que participan en el festival, el Grup Instrumental de Valencia, cerrará el 4 de diciembre esta décimo tercera edición. Dirigido por Joan Cerveró, la formación levantina de cinco intérpretes ha agrupado bajo el título de La pell de brau (La piel de toro) un programa compuesto por piezas de Fabià Santcovsky (Æólicas y Esfíngeas, 2020), Ariadna Alsina Tarrés (Au fil du nu (Sense seguici d’ombra), 2015, revisada en 2017 y 2018), Oscar Colomina i Bosch (Tres nocturnos, 2006-18), Lula Romero (Autonomous realities, 2021) y Helga Arias (A common sense of self, 2018, revisada en 2022).

El Grup Instrumental de Valencia está especializado en la interpretación de obras clásicas del repertorio contemporáneo. Busca la transmisión de saberes con otras artes además de la música, como la danza o el teatro. Desde que comenzó en 1991, ha ofrecido obras de compositores de la talla de Stockhausen, Webern, Donatoni, Boulez, Takemitsu, Ligeti, Xenakis, Schönberg y Stravinski y de grandes españoles contemporáneos como Luis de Pablo, Cristobal Halffter y Tomás Marco.

Ha realizado conciertos monográficos conmemorativos, producciones escénicas y de ballet con importantes compañías españolas y colaborado con festivales nacionales (como ENSEMS, el Festival de Música Contemporánea de Alicante, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada) e internacionales (en México, Rumanía, Francia, Italia, Argentina, Cuba y Venezuela).