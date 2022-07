Netflix ha anunciado hoy el estreno de su nueva serie, Tú no eres especial, creada por Estíbaliz Burgaleta (coordinadora de guión de Skam España), y escrita por ella misma junto a Alberto Grondona (Las chicas del cable) y Sergio Granda (Skam España). Inma Torrente (Valeria) y Laura M. Campos (Valeria) dirigen esta comedia, producida por Oria Audiovisual. Tú no eres especial narra la vida de Amaia, que es, resumida en sus palabras, una mierda. De la noche a la mañana tiene que decir adiós a su vida en Barcelona, donde tiene a todos sus amigos y su día a día establecido, para ir a vivir al pueblo de su madre donde NUNCA ocurre nada. Sin embargo, pronto descubrirá un detalle que puede darle un giro a su vida… que, tal vez, ha heredado los poderes de su abuela: una mujer a la que no llegó a conocer, pero con fama de ser la única bruja que ha existido en el pueblo de Salabarría.