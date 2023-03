Tras el éxito internacional de Hamnet, Maggie O’Farrell visita España para presentar su nueva novela ‘El retrato de casada’

Maggie O’Farrell se inspira en la vida de la joven Lucrezia de’Medici para El retrato de casada, su nueva novela tras el éxito internacional de Hamnet. La escritora británica Maggie O’Farrell reinterpreta un apasionante capítulo de la Italia renacentista protagonizado por Lucrezia de’Medici que en 1560, con solo quince años, dejó atrás su Florencia natal para iniciar una nueva vida con su esposo Alfonso II d’Este, duque de Ferrara, con quien se había casado.

O’Farrell vuelve a demostrar su inigualable talento para adentrarse en los recovecos del pasado, dar vida a sus protagonistas y conmovernos con sus turbadoras historias. Inspirada por el poema del siglo XIX Mi última duquesa, de Robert Browning, en el que se describe un enigmático retrato de Lucrezia del pintor Bronzino, la autora rubrica un cautivador relato sobre la lucha de una mujer por su propia supervivencia en una convulsa e intrigante corte y su soledad en un matrimonio hostil.

Con El retrato de casada, O’Farrell va camino de repetir el éxito de su anterior novela Hamnet: desde su publicación en inglés ha sido libro superventas de los periódicos Sunday Times, New York Times o Irish Times, elegido Mejor libro de 2022 por The Guardian y LitHub, así como lectura destacada del influyente Reese’s Book Club, entre otros reconocimientos. Actualmente El retrato de casada se encuentra entre los libros finalistas a Libro del Año de los galardones The British Book Award y Women’s Prize.

Hamnet (Libros del Asteroide, 2021) fue un inusitado fenómeno editorial gracias al respaldo de la crítica y al apoyo del público lector. La historia de Agnes y sus hijos acumula 1,6 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo; más de 100.000 en español.

Maggie O’Farrell (1972) nació en Coleraine, Irlanda del Norte. Ha publicado las novelas After You’d Gone (2000), My Lover’s Lover (2002), The Distance Between Us (2004, ganadora del premio Somerset Maugham), La extraña desaparición de Esme Lennox (2007), La primera mano que sostuvo la mía (2010; Libros del Asteroide, 2018; ganadora del premio Costa de novela), Instrucciones para una ola de calor (2013), Tiene que ser aquí (2016; Libros del Asteroide, 2017), el bestseller internacional Hamnet (2020, Libros del Asteroide, 2021; galardonada con el Women’s Prize for Fiction y el National Book Critics Circle Award) y El retrato de casada (2022; Libros del Asteroide, 2023), así como un libro de memorias, Sigo aquí (2017; Libros del Asteroide, 2019).