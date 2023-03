The Son of Wood y su «Homenaye», un himno a las familias trabajadoras

The Son of Wood nos presenta «Homenaye», último adelanto de su próximo álbum ‘Asfalto y Cereal’ que se publicará el próximo 24 de marzo. Tras «Nuestros Campos», en el que reivindicaban el mundo rural, y «Raíces» donde celebraban la infancia de toda una generación, The Son of Wood homenajea a las familias trabajadoras en este nuevo single tomando sus vivencias más personales y cercanas, como ya hemos podido comprobar en sus adelantos previos.

En esta canción, The Son of Wood pone en valor la lucha diaria de todas aquellas personas que se levantan cada día para trabajar, en casa o fuera, con el objetivo de mantener a sus familias. Para este single, la formación salmantina toma como ejemplo su propia experiencia personal, creando así un himno a sus familias y en concreto a sus padres y madres. No obstante, es una lucha cotidiana en la que se puede ver reflejado cualquiera.

La estructura de «Homenaye» se divide en dos estrofas, una enfocada al trabajo asalariado y otra a las labores del hogar, ambas conectadas por un potente estribillo que unifica y otorga un sentido completo a la canción.

El videoclip de «Homenaye» muestra a los 7 integrantes del grupo desempeñando las labores que se mencionan en la propia canción. En la primera parte, se refleja el trabajo en un taller, a caballo entre la soldadura y la mecánica. En su segunda parte se recrea una escena más doméstica escenificada en una cocina. También, se cierra el círculo mostrando el trabajo ‘que no se ve’ antes de un concierto. Los dos fragmentos principales del ‘video’ se realizan en plano secuencia y se interconectan mediante recursos ágiles que suman dinamismo al conjunto. Todas las escenas del videoclip rompen la cuarta pared, dirigiéndose directamente a cámara.