The Notwist, primer concierto de la temporada musical de Condeduque

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá el próximo jueves, 21 de septiembre, la presentación del último álbum de The Notwist titulado Vertigo Days.

El primer álbum de Notwist en seis años, Vertigo Days, es un magnífico decálogo musical de la que es una de las bandas independientes más influyentes de la escena internacional. La curiosidad y la apertura de estéticas, lenguajes y estilos siempre han sido las fuerzas impulsoras de la música de The Notwist, pero esta característica se hace todavía más singular en Vertigo Days, donde se reconoce una amalgama de pop melancólico y electrónica chispeante, krautrock hipnótico y baladas flotantes. Conceptualmente, se refleja en el hecho de que The Notwist amplió su formación principal (formada por los hermanos Markus y Micha Acher, además de Cico Beck) en el mencionado disco.

Han pasado seis años desde el último álbum (Close To The Glass); años en los que los miembros de la banda se han dedicado, no sólo a sus otras bandas (por ejemplo, Spirit Fest, Hochzeitskapelle, Alien Ensemble, Joasihno), sino también a dirigir su propio sello discográfico (Alien Transistor), componer varias bandas sonoras y comisariar compilaciones (la mayoría recientemente Minna Miteru) y un festival anual (Alien Disko).

Vertigo Days estaba destinado a trascender todas las connotaciones convencionales de banda, así como sus límites creativos y geográficos inscritos en ese concepto; colaboraciones de Saya de Tenniscoats, Angel Bat Dawid, Ben LaMar Gay, Juana Molina, entre otros, así como el nuevo miembro Theresa Loibl en clarinete bajo, armonio y teclado, expandieron la paleta sonora de la banda, los márgenes estilísticos e incluso los enfoques líricos mediante diferentes instrumentos, enfoques artísticos y lenguajes.

El disco, ampliado con el directo Vertigo Days – Live from Alien Research Center, presenta fotografías de la artista japonesa Lieko Shiga, tomadas en los años 2000, y supone un nueo rato para esta banda de culto dentro de la escena del rock indie.