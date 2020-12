‘The Mystery of the Pink Flamingo’, candidato a Mejor largometraje Documental en los Premios Goya

Rigo Pex es un ingeniero de sonido serio, lógico pero excéntrico que sueña con un extraño fenómeno que lo perturba: el Pink Flamingo. Estos pájaros rosas parecen seguirlo a todas partes como señales que llevan a Rigo a una investigación para revelar su misterioso significado. Rigo estudiará su impacto en nuestra sociedad y viajará a Estados Unidos para conocer una serie de personajes dispares que con la ayuda de la figura del pájaro le guiarán para encontrar su yo real: la sensación de Internet Pink Lady of Hollywood, la gurú de la música Allee Willis, la banda pop Kero Kero Bonito o el cineasta de culto John Waters participan en el documental del icono Kitsh por excelencia, el Pink Flamingo.

En palabras de su director, Javier Polo, «The Mystery of the Pink of Flamingo» no sólo presenta un viaje revelador y un punto de partida visual, sino que por encima de todo es una historia de personas que han elegido ser diferentes ante los demás, que reman a contracorriente sin miedo a ser señalados o discriminados, son «extraterrestres» igual que los flamencos, en un mundo previsible donde la mayoría actúa como simples «robots» que hacen lo que se supone que deben hacer.»

Estrenado en salas comerciales el pasado mes de noviembre ha conseguido 13 candidaturas, entre ellas a Mejor largometraje Documental, en los Premios Goya que se celebrarán el próximo 27 de febrero en Málaga. También es candidato a Mejor largometraje Documental en los Premios de la Academia del Cine Catalán. El film se adentra en un extraño fenómeno, el increíble magnetismo que desprende el flamenco, este pájaro rosado, estilizado y andrógino de mirada inquietante.

La cinta ha conseguido también el Premio a Mejor largometraje Documental en los Premios de la Acadèmia Valenciana de L´Audiovisual junto con el de Mejor Sonido y Mejor Dirección artística. Además acaba de ser nominado como Mejor Película en los Blogos de Oro, los premios del Cine español independiente. Ha estado en la sección oficial de numerosos Festivales de Cine, como SXSW, La Mostra de Valencia, Abycine, Rizoma Festival, in-Edit Barcelona, In-Edit Chile, Raindance y Hainan Island IFF. Se ha estrenado en Estados Unidos y recientemente en Movistar Plus, donde ya está disponible bajo Video-On-Demand.