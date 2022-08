‘The Hole X’ llega a Bilbao y celebra el décimo aniversario del espectáculo original

Alex O’Dogherty es el personaje locuaz y canalla que conduce el show e introduce a los distintos números y artistas. ¡no vivirás dos noches iguales en El Agujero! Todo comienza cuando Alex, un personaje millonario, vividor, extravagante y divertido, monta una exótica fiesta en su mansión para hacer público su peculiar amor prohibido, con… ¡una rata! retando así los límites de la moral. Una irónica y sensual combinación de Hugh Hefner y el Dr. Frank-N-Furter del Rocky Horror Picture Show, que a través de sus hilarantes monólogos reflexiona sobre los límites de lo socialmente aceptable. Su discurso es una oda a la libertad y la vida. Alex O’Dogherty fue de los primeros MCs del primer THE HOLE. Tuvo la desfachatez de escribir el guion de TH2. Reincidente, actúa y escribe los textos de THE HOLE X, actualizando el clásico y dando vida a un nuevo show. Siempre pensando en nuestro bien, suele desearnos que nos follen. No deja títere con cabeza y tiene para todxs. Antológicas sus piernas de escándalo sobre el escenario. Canalleo, risas, circo, humor, una fiesta de aniversario, una historia de amor y una rata te esperan en THE HOLE X. Si ya has visto un THE HOLE antes, sabes que no te lo puedes perder. Y si aún no has visto ninguno, ¡ésta es tu oportunidad! ¡No te lo pienses más! Además, Alex O’Dogherty regresa también con su grupo, La Bizarrería a los escenarios después de 4 años. « No se puede ser más «, es el primer adelanto de su nuevo disco, que se publicará en la Primavera del próximo año, 2023.