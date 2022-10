The Cat Empire anuncian gira española en 2023

La icónica banda australiana The Cat Empire anuncian tour europeo, el primero desde 2019, en el que incluyen cinco fechas en nuestro país. Las ciudades en las que presentarán en directo son Madrid (jueves, 9 de marzo), Santiago de Compostela (viernes, 10 de marzo), Santander (sábado, 11 de marzo), Valencia (lunes, 13 de marzo) y Barcelona (martes, 14 de marzo).

El anuncio de esta nueva gira llega mientras la banda se encuentra grabando su noveno disco de estudio en Melbourne, que se publicará en 2023.

Felix Riebl y Ollie McGill, dos de los tres miembros fundadores, mantienen intactas la fuerza creadora y el legado de la banda en lo que se ha anunciado como una nueva etapa de The Cat Empire. Insuflando energía en el proyecto, exhibirán un colectivo de músicos rotativos que se asegurarán de mantener intacto el ADN de The Cat Empire pero abriéndose a más colaboraciones, influencias y diversidad artística.

«El mundo realmente se cerró en los pasados años, y hubo un punto en el que me di cuenta de cuánto necesitaba la música y cuán importante es la música en vivo. Hemos tenido una gran racha estos últimos veinte años, y The Cat Empire todavía tiene un lugar en este nuevo momento. Con una banda tan diversa y maleable como The Cat Empire, esto es un increíble regalo al que le quiero insuflar amor y vida«, dice Félix.