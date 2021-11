Tequila llega a Madrid en su último concierto

Ariel Rot y Alejo Stivel se reúnen para celebrar la despedida de los escenarios de Tequila. La gira «Adiós Tequila Tour» pone punto y final a la trayectoria de este mítico grupo, parte fundamental de la historia del rock and roll en castellano. Adiós Tequila Tour revive en directo himnos que han traspasado generaciones como Dime Que Me Quieres, Me Vuelvo Loco, Quiero Besarte, Salta!!! o Rock and Roll En La Plaza Del Pueblo. Tequila, capitaneados por Ariel Rot y Alejo Stivel, siguen en plena forma, en 2019 estrenaron su último disco Adiós Tequila en Vivo. Un doble CD y DVD (también en vinilo) editado por Universal. El disco contiene el concierto ofrecido en el Wizink Center de Madrid en el que les acompañaron Fito Cabrales, Leiva, Tarque y Ricardo de M-Clan y Juancho de Sidecars. Incluyen además su gran éxito «Yo quería ser normal» la canción principal de la banda sonora de la película «Superlópez» que ya les ha supuesto numerosos reconocimientos. Este directo les embarca en una gira de despedida Adiós Tequila Tour, con la que recorrieron importantes festivales y ciudades de nuestro país. Tras la interrupción por la pandemia, Ariel Rot y Alejo Stivel, rodeados de una banda de grandes músicos, seguirán llevando el rock and roll a las plazas de pueblos y ciudades y haciendo saltar a sus incondicionales con su vibrante directo.

Tequila es parte de la historia del rock en castellano y ahora es el momento de escribir el capítulo final de la leyenda. Fundada en 1976 en Madrid por los argentinos Ariel Rot (guitarra) y Alejo Stivel (voz) y los españoles Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias, TEQUILA fue una de las bandas más populares en nuestro país desde su nacimiento hasta 1982, año de su disolución. Su carrera está repleta de éxitos como Quiero Besarte, Salta!!! o Dime que me Quieres que, a día de hoy, siguen suponiendo un hito del Rock and Roll en español. Con marcadas influencias de artistas como Chuck Berry o The Rolling Stones, insólitas hasta entonces en el rock en España, la banda irrumpe en el panorama musical con un rock fresco, divertido y desenfadado que los convirtió en estrellas del Rock & Roll, acercando el género al público de masas. Años después de la disolución de TEQUILA, y tras lanzar dos discos en solitario, Ariel Rot y Julián Infante formaron, junto a Andrés Calamaro, Los Rodríguez. Tras la disolución de la banda, Ariel retoma su carrera en solitario, que continúa hasta la actualidad. Por su parte, Alejo Stivel ha seguido vinculado a la música, desarrollando una exitosa carrera como productor musical. En 2008, Ariel Rot y Alejo Stivel, volvieron a los escenarios con su disco y DVD «Vuelve Tequila!». Desde entonces, la banda no había vuelto a girar; hasta ahora, que reaparecen para despedirse definitivamente de su eterno público.