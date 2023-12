Teatros del Canal toma el pulso a la música electrónica actual con los seis espectáculos audiovisuales de su segundo ciclo dedicado a este género

Teatros del Canal toma el pulso a la música electrónica actual en la segunda edición del ciclo dedicado a este género, que ofrecerá seis actuaciones entre el 31 de enero y el 9 de junio de 2024 cubriendo el espectro sonoro que va desde el ambient, al glitch, el minimalismo, la experimentación, el techno o a la electrónica más global; algunas propuestas mas contemplativas, otras más orientadas a la pista de baile. Músicos de México, Francia, Argelia, Alemania y Rusia presentarán sus trabajos más recientes, algunos de ellos estrenos en España. Son Murcof & Sergi Palau, Chloe, Acid Arab, Frank Breschneider, Dasha Rush y Bytone.

Murcof y Sergi Palau se sumergen en una experiencia visual y musical surreal cercana al mundo de los sueños en The Alias Sessions, el concierto que abrirá el ciclo el 31 de enero. Murcof es el seudónimo del mexicano Fernando Corona, que lleva dos décadas forjando su obra en el entorno de la música electrónica abstracta y minimalista. Con más de 10 álbumes publicados, también ha producido bandas sonoras para cortometrajes, música para videojuegos y danza contemporánea.

En The Alias Sessions el artista desarrolla musicalmente un resumen de algunas de las piezas sonoras creadas para la compañía de artes escénicas suiza Alias, dirigida por el bailarín y coreógrafo Guilherme Botelho. Este proyecto se publicó en un doble álbum en 2021, con el título de The Alias Sessions, y donde lo importante no es tanto apreciar los elementos que componen cada fragmento, sino la acumulación sónica del set completo.

El artista visual Sergi Palau, cofundador del colectivo Niño Viejo, miembro del laboratorio de creación visual Radiante y comisario artístico del festival Volumens, ha creado junto a Murcof el contenido visual de este show (estreno en la Comunidad de Madrid) utilizando principalmente imágenes en bruto de las obras de la compañía, que luego deconstruye, re imagina y recontextualiza para crear una nueva narrativa y dramaturgia.

Diálogo enigmático

La productora, DJ, artista visual y compositora francesa de música electrónica Chloé entabla en SloMo (8 de febrero, estreno en la Comunidad de Madrid), un diálogo enigmático e hipnótico entre sonidos e imágenes.

Conocida como DJ por sesiones que duran toda la noche y que le han llevado a actuar en los principales festivales del mundo (Mutek, Sónar, DGTL, Burning Man, Nuits Sonores, etc.), Chloé reúne en SloMo su trabajo en estudio, la aportación del director de arte Dune Lunel y el artista visual Adrien Godin. Juntos han creado una experiencia inmersiva, en la que Chloé crea los sonidos mientras se generan imágenes en la pantalla, entrelazando la manipulación visual con la música a tiempo real.

La imagen se distorsiona, se ralentiza y se transforma. La actuación es sensible a los detalles más imperceptibles y a los movimientos que nos moldean. No solo es un concierto visual, sino un proyecto simbiótico que documenta nuestra era, combinando la industrialización irresponsable con la imaginería cerebral. Desde su creación en 2015, ha pasado por el Centro Pompidou, la Philharmonie de Paris o el Sonar Festival, entre otros.

Crisol de sonidos

La embriagadora mezcla de música electrónica occidental y sonidos y voces orientales de el poderoso colectivo francés-argelino Acid Arab llega a la Sala Roja el 12 de marzo (estreno en la Comunidad de Madrid), donde presentará su nuevo show en vivo Trois, título de su tercer disco publicado este año. Un show que se podrá disfrutar de pie.

Acid Arab surgió del crisol transcultural de París. Allí se unieron Pierre-Yves Casanova, Nicolas Borne, Hervé Carvalho, Guido Minisky y Kenzi Bourras. Su objetivo era crear un espacio para la cultura árabe en la música electrónica contemporánea. A lo largo de diez años han creado y perfeccionado su estilo a través de colaboraciones y viajes por el Mediterráneo y más allá, rompiendo la barrera de los géneros, e inventando otros como la gasba argelina, el trance de Anatolia, la dabkeh sintética o el raï biónico. Una de esas colaboraciones fue con la firma de moda Balenciaga, para la que crearon una playlist a petición del diseñador de la casa Demma Gvsalia.

El primer disco de Acid Arab dejaba claro que la conexión entre las hipnóticas salmodias orientales y norteafricanas y los ritmos electrónicos seguía vigente. Después, en 2019, Acid Arab confirmó su potencial con su segundo álbum, Jdid, una colección de perlas que combinaban el exotismo con la alquimia digital.

La publicación de Trois, que cuenta con la participación de ocho vocalistas invitados de Marruecos, Siria y Turquía, entre otros, como Cem Yldiz, Sofiane Saidi, Cheb Halim y Rachid Taha, confirma este proyecto como una de las realidades más resplandecientes de la hibridación actual de raíces y cables, de sonidos étnicos y ritmos electrónicos.

Sonidos percusivos

Uno de los estrenos en España del ciclo lo protagoniza el músico, compositor y video artista Frank Bretschneider. Su Pochen (30 de mayo) consiste principalmente en sonidos percusivos que se convierten en ritmos complejos, se desintegran y reorganizan. En directo cada sonido tiene asignado un patrón geométrico que se mueve a través de la programación, creando una animación sincronizada con el ritmo.

La música sutil y detallista de Bretschneider, que trabaja principalmente con ondas sinusoidales y ruido blanco, siempre va acompañada de sus visuales, que son perfectas traducciones de las cualidades que se encuentran en los fenómenos visuales. Su trabajo es reconocido por su preciso posicionamiento sonoro, mezclado con estructuras rítmicas minimalistas descritas como «puntillismo analógico abstracto».

Pochen se creó en 2020 con motivo del festival de arte del mismo nombre, en Chemnitz, donde se presentó por primera vez.

Talento emergente

El 6 de junio, la artista rusa afincada en Berlín Dasha Rush estrena también en España Hypothetically Personal Live A/V, primero de sus espectáculos donde sonido y visuales han sido creado íntegramente por ella.

Dasha Rush es compositora, productora y DJ y uno de los talentos emergentes del techno mundial. Ha publicado su música en sellos como Sonic Groove y Raster-Noton, y fundado el suyo propio, Fullpanda, donde publica la mayor parte de su trabajo.

Viaja por medio mundo con sus proyectos de música electrónica y otros proyectos multidisciplinares, enfocados tanto a la pista de baile como a la experimentación y la expansión de los límites de la música contemporánea. Ha explorado, por ejemplo, la poética y naturaleza física de un agujero negro con su instalación audiovisual Dark Hearts of Space, y es parte del comisariado del Spacial Institute de Budapest, que actualmente está desarrollando la tecnología sónica espacial explorando el mundo de posibilidades que ofrece el sonido 4D.

El proyecto de Olaf Bender

Byetone, nombre del proyecto en solitario de Olaf Bender, clausura este ciclo el 9 de junio. Bender es uno de los habituales en los principales festivales de electrónica a nivel mundial y co-fundador del sello Raster-Noton. Su sonido, totalmente digital, que crea ensamblando estructuras complejas, glitches y tonos, deconstruyendo los elementos del ritmo con la minuciosidad de un cirujano, adquiere en directo la categoría de «experiencia», gracias a conceptos como la intensidad o la presión que ejecuta impecablemente. Y con su poderoso soporte visual desarrolla una experiencia audiovisual unitaria y plena de imágenes abstractas donde la música se transforma por completo en su equivalente gráfico.

Pulses, que será estreno en España, es el resultado de experimentos con constelaciones rítmicas y de sonido combinados con un láser controlado de manera analógica. Los temas están basados en relaciones matemáticas muy simples: las ondas clave son interpretadas directamente por el láser, que combinadas con una proyección convencional de audio, generan formas abstractas que crean una especie de efecto tridimensional mediante la superposición del láser y la proyección. Tanto la música como la imagen tienen una aproximación genérica y abstracta: una banda sonora audiovisual de post-techno y diseño generativo sin igual.