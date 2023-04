Teatros del Canal estrena Matáte, amor, un feroz monólogo argentino contra la dicha de la maternidad

La escritora argentina Ariana Harwicz se trasladó en 2007 de su país natal al sur de Francia con su marido y sus hijos. En aquel espacio geográfico situó al personaje protagonista de Matáte, amor, que la autora argentina escribió y publicó en 2012. Era su primera novela y la repercusión crítica entusiasta fue inmediata, ya que logró llegar a la final del prestigioso Premio Booker International. Solo dos años después se estrenó una primera adaptación teatral y en 2018, la propia Harwizc se encargó, junto a la actriz Érica Rivas y la directora Marilú Marini de transformar de nuevo su novela en una pieza teatral, que se estrena en España en Teatros del Canal (Sala Verde, del 27 al 30 de abril). Además, el pasado año la actriz Jennifer Lawrence anunció que participaría en la adaptación al cine de la novela de Harwizc bajo la dirección de Lynne Ramsay, después de que la productora de Martin Scorsese comprara los derechos de la obra. En Matáte, amor, una mujer ataca cierta idea de felicidad familiar y maternal. Es un monólogo, interpretado por Érica Rivas, en el que el personaje de una escritora cae en un infierno particular y desgrana de un modo salvaje una serie de andanadas contra algunas concepciones arraigadas en la condición femenina: por ejemplo, la de la dicha de convertirse en madre. En un único escenario, cuyo fondo trasluce el paisaje de un bosque, la mujer va derivando hacia la locura, devorada por su parte animal. En la crítica de la obra publicada en el diario argentino Página 12, el crítico resume que «en tiempos en que los discursos sobre el sometimiento y la liberación de la mujer están sobre el tapete, la criatura de Rivas-Marini-Harwicz abre más preguntas y se hunde en el horror que puede padecer un ser humano». En una entrevista con El Periódico, Harwicz declaró a propósito de esta concepción de la maternidad que vuelca en su obra: «En un artículo de Le Monde aseguraban que yo era una mala madre [Harwicz tiene un hijo de siete años] sencillamente porque escribo sobre malas madres y un juez francés esgrimió el mismo argumento durante un juicio. Me encanta que mis libros molesten, esa es la garantía de que no se han integrado en el sistema». Harwicz publicó en 2019 su cuarta novela, Degenerado y en 2021 Desertar, un libro de conversación sobre traducción y deserción de la lengua materna, junto a Mikaël Gómez Guthart. En este 2023 se publicará El ruido de una época, libro de reflexiones sobre la escritura. Y el próximo año se estrenará una ópera de su autoría en el Teatro Colón en Argentina. Sus relatos aparecieron en Harpers, Granta, Letras Libres, Babelia, The White Review, Brick, Paris Review, The New Yorker, La Quinzaine littéraire, Quimera, The Gardian, y en diversas antologías en Argentina, México, España, Estados Unidos e Israel. Sus libros fueron traducidos, entre otros idiomas, al hebreo, inglés, alemán, italiano, francés, portugués y serbio.