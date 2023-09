Teatros del Canal estrena en España la obra visceral y emocionante de Rafael Bonachela con la Sydney Dance Company

Fuego en la catedral de Notre Dame El impacto de Impermanence se resume en esta valoración del diario Adelaida Advertiser: «Posiblemente la mejor pieza creada por y para una compañía de danza australiana en años». Es la creación más reciente de Bonachela y tuvo un proceso de elaboración arduo, ya que se cruzó en medio la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020. Quedaban solo cuatro días para su estreno mundial y el avance de la pandemia obligó a cancelar las actuaciones y al encierro de los bailarines. Sin embargo, no cejaron en su empeño de culminar la obra. La compañía grabó las composiciones durante su reclusión, los bailarines ensayaron aislados, y gracias a su perseverancia Impermanence pudo subir a los escenarios. La obra es una exploración visceral y emocionante sobre la yuxtaposición de belleza y devastación. El compositor Bryce Dessner, ganador del premio Grammy y de las bandas sonoras de El renacido y Los dos papas, se inspiró en los incendios forestales que asolaron Australia entre 2019 y 2020 y en el incendio de la catedral de Notre Dame de París. Interpretada en directo por el Australian String Quartet, la partitura de Dessner lleva la danza a unos altos niveles de emoción al «combinarse a la perfección», según destacó el diario The Australian. La Sydney Dance Company fue fundada en 1969 por la bailarina Suzanne Musitz. Pronto conocida como The Dance Company (NSW), de 1975 a 1976 fue dirigida por el coreógrafo holandés Jaap Volante. El siguiente director, el coreógrafo australiano Graeme Murphy, cambió el nombre en 1976 a Sydney Dance Company. En sus 30 años de liderazgo, Murphy y sus colaboradores crearon un trabajo que cautivó al público, tanto en Australia como en sus giras internacionales. Fue la primera compañía de danza contemporánea occidental que actuó en la República Popular China. Desde 2009, bajo la dirección de Bonachela la Compañía ha consolidado su reputación como potencia creativa, con un aclamado grupo de bailarines presentando los nuevos trabajos de su director y otros coreógrafos, diseñadores, compositores y músicos. En 2021 la Compañía volvió a su sede tradicional en The Wharf, en el reformado Walsh Bay Arts Precinct, muy cerca de los famosos Harbour Bridge y la Opera House.