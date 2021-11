Taylor Swift lanza una nueva versión de ‘Christmas Tree Farm’

Amazon Music ha anunciado hoy el lanzamiento en exclusiva de «Christmas Tree Farm (Old Timey Version)», la versión compuesta por la ganadora de 11 premios Grammy, Taylor Swift, llega justo a tiempo para las fiestas y poco después de batir récords con el lanzamiento de su disco Red (Taylor’s Version). Esta nueva versión de Taylor Swift del popular super éxito navideño se ha grabado en los míticos estudios londinenses de Abbey Road, y cuenta con novedosos arreglos musicales para los que se ha contado con una orquesta de 70 instrumentos. “Christmas Tree Farm (Old Timey Version) (Amazon Original)” de Taylor Swift ya está disponible en exclusiva para todos los usuarios de Amazon Music, incluyendo en formato Dolby Atmos, aquí.

«Taylor Swift es un icono de la música que ha batido todos los récords de reproducciones en streaming en Amazon Music a lo largo de los años. Estas Navidades nos hace especial ilusión poder ofrecer a sus fans esta nueva y atemporal versión de “Christmas Tree Farm” para que la disfruten cuando se reúnan con amigos y familiares durante las fiestas», afirma Ryan Redington, VP de Amazon Music.

Inspirándose en su juventud, puesto que se crió en una plantación de árboles de Navidad en Pennsylvania, Taylor Swift escribió “Christmas Tree Farm” mientras celebraba las Navidades de 2019 con su familia. Aunque los fans adoran la clásica y optimista versión de «Christmas Tree Farm», Swift ha preferido captar un acogedor y tranquilo ambiente navideño para esta nueva version Amazon Original. Acompañada por una orquesta de 70 músicos en los estudios Abbey Road, la nueva grabación de Swift cuenta con instrumentos de viento, cuerdas y cascabeles que recuerdan a las clásicas canciones navideñas de las grandes bandas que la precedieron.

A principios de mes, Amazon Music anunció la programación de contenido navideño más amplia hasta la fecha, incluido el lanzamiento de numerosas canciones Amazon Original nuevas, como la versión de “I’ll Be Home for Christmas” de Camila Cabello; la nueva canción original de Dan + Shay, titulada “Pick Out a Christmas Tree”; la reinterpretación del “Purple Snowflakes” de Marvin Gaye realizada por Leon Bridges; el nuevo tema de Sech, llamado “Carta Navideña” o “Come on Home for Christmas” de George Ezra, entre otros muchos temas musicales. Hoy, “Christmas Tree Farm (Old Timey Version)” de Taylor Swift se sumará a la playlist mundial “Merry Mix”, en la que se recopilan todas las canciones Amazon Original nuevas que se han ido lanzado con motivo de las fiestas, además de clásicos navideños inolvidables.

Los clientes que aún no hayan probado Amazon Music Unlimited podrán hacerlo durante tres meses sin coste, con acceso ilimitado y sin publicidad a más de 75 millones de canciones, con la mejor calidad de audio en streaming, así como a millones de episodios de podcast. Además, al comprar modelos seleccionados de dispositivos Amazon Echo, los clientes que no estén aún suscritos a Amazon Music Unlimited podrán disfrutar del servicio durante seis meses sin coste.