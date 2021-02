Starzplay estrena la segunda temporada de la serie de de DC ‘Pennyworth’

Starzplay estrena este domingo 28 de febrero la segunda temporada de la exitosa serie “Pennyworth”. El estreno tendrá lugar en su plataforma en Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia, Latinoamérica, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suiza y Reino Unido con nuevos episodios cada domingo.

La serie original de DC “Pennyworth” sigue los pasos de Alfred Pennyworth (Jack Bannon – The Imitation Game), un exsoldado del SAS británico en la veintena, que crea una empresa de seguridad en el Londres de la década de 1960 y entra a trabajar con el joven multimillonario Thomas Wayne (Ben Aldridge – “Our Girl,” “Reign,” “Fleabag”), antes de que éste se convierta en el padre de Bruce Wayne.

Además de Bannon y Aldridge, la segunda temporada de “Pennyworth” anuncia el regreso de Emma Paetz (“Gentleman Jack”), Hainsley Lloyd Bennett (“Eastenders”), Ryan Fletcher (“Outlander”), Dorothy Atkinson (“Hanna,” “Harlots,” “Call the Midwife”) y Ian Puleston-Davies (“Tin Star,” “Marcella”), junto con Paloma Faith (The Imaginarium of Doctor Parnassus) y Jason Flemyng (The Curious Case of Benjamin Button). A comienzos de este año se anunció que James Purefoy (“The Following,” “Sex Education,” “Altered Carbon”), Edward Hogg (“Taboo,” “Harlots,” White Lightning), Jessye Romeo (“Curfew,” “In the Long Run”), Ramon Tikaram (“Brassic,” “The Victim”) y Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic) estarían también formando parte del equipo con personajes fijos.

Basada en los personajes de DC creados por Bob Kane junto a Bill Finger, la serie dramática de la Warner Bros. Television es una producción ejecutiva de Bruno Heller (“Gotham,” “The Mentalist,” “Rome”) junto con Danny Cannon (“Gotham,” “CSI” series) y Matthew Patnick (“The Night Manager,” “Peaky Blinders”). La serie es distribuida mundialmente por Warner Bros. International Television Distribution.