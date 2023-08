Spotify estrena el primer Spotify Single en España con Judeline

Spotify, la compañía más grande de audio en streaming del mundo, ha lanzado hoy Spotify Singles en España de la mano de la artista Judeline. La iniciativa brinda a artistas la oportunidad de versionar canciones de otros artistas o de su propio repertorio. Así, a partir de hoy ya se pueden escuchar hasta dos Spotify Singles de Judeline: «La Tortura«, de Shakira (featuring Alejandro Sanz), y «Soy El Único«, de Yahritza y su Esencia. Esta iniciativa surge dentro del marco del Spotify EQUAL FEST, el primer concierto de Spotify en España que tendrá lugar el 22 de septiembre en el WiZink Center (Madrid).

Spotify Singles comenzó en 2017 y hasta la fecha las 700 canciones grabadas por más de 300 artistas han acumulado más de siete mil millones de reproducciones. Entre ellos, destacan «Girl Crush«, canción de Little Big Town versionada por Harry Styles; «Drivers License«, tema de Olivia Rodrigo interpretado por Lewis Capaldi, y «Lay All Your Love On Me«, uno de los éxitos de ABBA versionado por Zara Larsson.

Judeline, primera artista española en unirse a Spotify Singles

Natural de la localidad gaditana de Los Caños de Meca, Judeline decidió a los 17 años emprender su camino para convertirse en una de las grandes promesas de la música. Una artista que viene pisando fuerte. De hecho, en el 2022 fue nombrada artista ‘RADAR España’, el programa de Spotify para apoyar el talento emergente en nuestro país aprovechando su relevancia e impacto cultural, junto a Camin, Jimena Amarillo, Ginebras, Cyril Kamer y Marmi.

Asimismo, fue una de las elegidas para colaborar en el proyecto de «Descalificados» del productor y artista Alizzz. Y, recientemente, ha firmado con el sello estadounidense Interscope Records (hogar de Lana del Rey o Kendrick Lamar), con quien ha publicado el tema «Canijo». También fue una de las vocalistas elegidas por el súper productor Tainy para su primer álbum como artista, en el que figura junto a grandes nombres como Bad Bunny, Rauw Alejando u Ozuna.

Además, Judeline forma parte del cartel del Spotify EQUAL FEST, al que también se han sumado Nathy Peluso, Ptazeta, Natalia Lacunza y Lola Indigo.

Spotify EQUAL FEST es una manera de llevar a la calle el programa de EQUAL de Spotify, que tiene como objetivo fomentar la igualdad de género en la música y brindar el protagonismo que merecen las artistas femeninas de todo el mundo. Un programa que busca eliminar la brecha de género existente en la industria musical y que así las mujeres artistas, compositoras y productoras tengan la representación y visibilidad que merecen en el sector.

«He pasado muchísimas fiestas, barbacoas y momentos escuchando «La Tortura», de Shakira de fondo, por lo que quería hacerle un guiño, sin dejar de lado el peso andaluz», comenta Judeline sobre su elección de versionar ese icónico tema. Asimismo, en relación a «Soy El Único», explica: «La descubrí el año pasado y desde entonces no he dejado de escucharla. La estructura de los corridos tumbados es algo que no existe en otro tipo de música. Tienen algo muy flamenco pero también muy venezolano. El flamenco y la música tradicional venezolana es con la música que yo he crecido de pequeña».

«En Spotify queremos subir el volumen a voces prometedoras y diversas de la escena y por eso es un orgullo contar con el enorme talento de Judeline para el primer Spotify Singles de España. Judeline es un exponente del riquísimo talento que existe en el panorama local», declara Melanie Parejo, Head of Music para el sur y el este de Europa en Spotify. «Los artistas son el corazón y el alma de lo que hacemos. Por eso, en Spotify trabajamos para facilitar el descubrimiento y la conexión entre artistas y fans con iniciativas como esta, que han generado gran éxito a lo largo de los años», añade.