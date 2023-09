South International Series Festival anuncia sus primeras series internacionales

South International Series Festival, que tendrá lugar en Cádiz del 7 al 12 de octubre, revela los primeros títulos de su primera edición. Se trata de la serie israelí Carthago, la surcoreana Monstrous, dentro de la Sección Oficial Ficción; y la británica The Man Who Stole the Scream, en la Sección Oficial No Ficción.

Basada en una historia real y tras haber pasado por Cannes Series, Carthago es un drama histórico y thriller bélico de origen israelí que se ambienta en 1942 en plena Segunda Guerra Mundial y narra la rebelión de los judíos en Palestina contra los británicos. Escrita por Reshef Levi, Tome Shani e Yannets Levi y producida por 24 Drafts Studios, Yoav Gross and y el propio Reshef Levi, la serie está protagonizada por Uri Gov, Philip Glenister y Carolina Jurczak, entre otros.

Inspirada en una leyenda tradicional coreana, Monstrous describe una serie de sucesos que tienen lugar a medida que la gente se ve influida por la presencia de «Gwibul», una estatua budista maldita. Se trata de un guion original firmado por Yeon Sang-ho (Train to Busan, Peninsula) y Yong-Jae Ryoo, con producción de Climax Studio y dirección de Jang Kun-jae, la serie se estrenó la pasada temporada en la televisión coreana TVING·Studio Dragon y se presentará por primera vez en España en el Festival como muestra del interés creciente del público por el consumo de ficción coreana.

Además de los títulos de ficción, South Series presentará The Man Who Stole the Scream, una docuserie británica que aborda la historia del robo de uno de los cuadros más emblemáticos de la historia, «El grito», de Edvard Munch, en 1994 y cómo, tras una investigación que implicó un amplio despliegue internacional, solo hubo un condenado: el ex futbolista profesional Pål Enger. Los directores de la serie, Sunshine Jackson y Nigel Levy, cuentan la historia como si de una extraordinaria novela negra de crimen psicológico se tratase. Se estrenó en el Festival de Cine Documental de Copenhage y cuenta con la producción ejecutiva de Asif Kapadia (Senna, Amy, Diego Maradona), Camilla Lewis y Rob Carey.

Además, South Series contará con la participación en su primera edición de distintas series que formarán parte de la programación de las principales plataformas de contenido, así como de las principales cadenas de televisión. El próximo 20 de septiembre se dará a conocer la programación completa del Festival, que contará con más de medio centenar de proyectos. Las entradas para público estarán a la venta en la última semana de septiembre y habrá descuentos especiales para estudiantes, personas desempleadas y jubilados.

La destacada presencia internacional en la programación de esta primera edición de South Series se completa con la participación, en las distintas actividades de industria, de Cristóbal Tapia de Veer, autor de las bandas sonoras de series de éxito como The White Lotus o Black Mirror; el argentino, Armando Bó, ganador del Óscar al mejor guión original con Birdman y guionista de la serie El Presidente y la británica Gail Egan, CEO de la productora Potboiler Productions, nominada a un Óscar.