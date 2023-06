Sidonie presenta su nuevo single ‘Cedé’

No tenemos ni idea de lo que pasará con el recibimiento de nuestra nueva canción titulada «CEDÉ». Hace unos meses teníamos claro que este debía ser el primer single del disco. Ahora tenemos dudas.A alguien puede extrañarle esta falta de seguridad después de 25 años de carrera, pero es que queremos que guste, que no decepcione a nadie y que llegue lo más lejos posible. Nosotros no hacemos música para unos pocos, o para unos cuantos, o para los que visten así o piensen asá; nosotros hacemos música para todo el mundo.

Rafael Alberti decía «La poesía es para comunicarla, no es un secreto». Estas palabras funcionan igual para la música. Algunas veces hemos escuchado a un artista decir «Yo hago música para mí mismo». Esta frase nos parece sospechosa ¿Es por egoísmo? ¿Se está cubriendo las espaldas por miedo a no gustar? Nosotros creemos que la música es comunicación, que son unos sonidos organizados que se transmiten por el aire por vibración y que viajan de nosotros a ti. Por eso estos días nos va a ser difícil dormir, pensando en si os mola el tema nuevo y en el momento que lo podamos cantar juntos en una sala o en un festival.

Si esto sucede, habrá valido la pena tanto esfuerzo y la comunicación se habrá realizado con éxito.