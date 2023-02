Shoda Monkas lanza «Arnette», último adelanto de su nuevo EP

No ha pasado un año desde que Shoda Monkas dejase maravillado a la escena urbana con su sobresaliente disco «Mum, She Loves Me» y el albaceteño regresa con un nuevo disco. Un EP de cinco canciones con un nombre, «Música para follar con tu ex», que no deja lugar a dudas de lo que nos vamos a encontrar dentro.

Porque, en palabras del propio cantante, «es un concepto que tengo desde hace muchos años. De hecho en mi primer proyecto «Paz Feelin’s» ya lo tenía en la cabeza, como que necesitaba una banda sonora para sufrir de otra forma. Nos ha pasado a todos, caer en un sitio donde no quieres volver a estar, y luego arrepentirse y volver a volver. Esa nostalgia de algo que crees que necesitas pero realmente no es así».

Pero antes de la llegada del EP, previsto para el 3 de marzo, Shoda nos avanza un nuevo adelanto. La canción elegida es «Arnette«, un single que «habla de estar jodido y taparlo yéndote de fiesta, acordándote de la persona de la que no te debes acordar. Haciendo las cosas mal básicamente. Es tapar algo que ha pasado cometiendo más errores» explica el artista.

Y para darle el ambiente perfecto a este volver a tropezar con la misma piedra el artista se ha apoyado sobre una instrumental «que suena a fiesta, a electrónica, a house, a noche«. Un beat de Aftermusic al que además acompaña un llamativo clip en el que los blancos y la nieve son casi tan protagonistas como el propio Shoda Monkas.

«Arnette» es el último aviso. El paso previo a la salida de un EP con el que Shoda Monkas regresa dispuesto a conquistar los pocos espacios que dejó pendientes con su anterior disco. «Música para follar con tu ex» suena a erotismo, a elegancia, a pasión. Pero también a rencor y a sentimientos encontrados. Pronto, el 3 de marzo, sabremos en cuál de estos estados se encuentra Shoda.