‘Confronting a Serial Killer’, la docuserie sobre la relación entre la periodista Jillian Lauren y el asesino Sam Little

Starzplay anuncia que estrenará la apasionante docuserie de cinco episodios «Confronting a Serial Killer» el domingo 18 de abril en Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Latinoamérica, Luxemburgo, España, Países Bajos, Suiza y Reino Unido, con la emisión de nuevos episodios cada domingo..

Esta intensa y completa serie cuenta la inédita historia de la relación sin precedentes entre la aclamada autora y periodista Jillian Lauren y el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos, Sam Little, y su carrera contrarreloj para identificar a sus víctimas antes de que fuese demasiado tarde. Little ha muerto recientemente en prisión a los 80 años, después de evitar la justicia por sus crímenes durante décadas.

A través de los puntos de vista de Lauren y de varias investigadoras, supervivientes y familiares de las víctimas, «Confronting a Serial Killer» arroja luz sobre los problemas sistémicos del sistema de justicia penal estadounidense, entre los que se incluyen los prejuicios contra las comunidades marginadas, especialmente las mujeres de color, y los que luchan contra las adicciones, las enfermedades mentales y los traumas.

«Confronting a Serial Killer» está producida y dirigida por el cineasta Joe Berlinger, nominado al Oscar® y ganador del Emmy® (Trilogía Paradise Lost, Metallica: Some Kind of Monster, «Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes») junto a Po Kutchins (“The Murder of Laci Peterson,” “Prison Town, USA,” “The Circus: Inside the Greatest Political Show on Earth”) como director y productor ejecutivo. La docuserie está producida por Lionsgate Television, Third Eye Motion Picture Company y RadicalMedia.