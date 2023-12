Scorpions anuncia las fechas de su gira en España

Scorpions, la mayor banda continental de heavy metal, están de vuelta. Y lo hacen con su mayor gira por nuestro país de su historia. Será la gira de celebración de su álbum más mítico «Love At First Sting». La banda celebrará el 40 aniversario de uno de los discos más míticos de la historia del metal en una gira por nuestro país sin precedentes.

«Love At First Sting», el álbum que catapultó a los alemanes al estrellato mundial, es uno de los discos pilares de la historia del heavy metal. Éxitos como «Rock You Like A Hurricane», «Still Loving You» o «Big City Lights» forman parte del imaginario colectivo de todo amante del rock and roll en todo el mundo. Todas formaban parte de un tracklist único. Un disco icónico. Junto con los míticos himnos de la banda como «Wind of Change», hacen ésta una cita ineludible para los seguidores de Scorpions y del heavy metal.

Tres ciudades: Valencia, Chiclana de la Frontera y Madrid son las primeras elegidas para una celebración única. Scorpions en estado puro. Una de las giras de rock del año de nuestro país que harán vibrar a decenas de miles de fans que quieren ver a una banda en plena forma. Uno de los iconos de la historia del rock and roll europeo está de vuelta. Scorpions celebrando su álbum más especial y todos sus éxitos en unos conciertos con una producción con todo tipo de detalles espectaculares.

Las entradas se pondrán a la venta en el martes 26 de diciembre a las 14h. No te pierdas una gira única. Un repaso a una carrera y a un álbum. La gira más importante de la historia de Scorpions en nuestro país. ¡Os esperamos!