Isabel Ordaz y Marcial Álvarez estrenan ‘La Profesora’ en el Teatro Bellas Artes

Estrenada en España el pasado 31 de marzo en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, con La Profesora, Eduardo Galán nos ofrece un retrato de la realidad actual poniendo en relieve grandes problemas de la vida contemporánea que a todos de una manera u otra nos resultan familiares: una adolescencia conflictiva, el miedo a la soledad, el impacto de los prejuicios, la importancia del acceso a la educación, las rupturas de pareja…

Ortiz, un pescadero de unos cincuenta años que trabaja en un supermercado, acude a una tutoría para solucionar la situación de su hija Daniela. El primer encuentro con la tutora, América Alcalá, una mujer de casi sesenta y cinco años que no quiere jubilarse por miedo a la soledad, resulta un verdadero combate de boxeo. A lo largo de siete reuniones hasta el final del curso asistimos, en clave de comedia dramática, al encuentro y acercamiento entre dos personajes tan distantes por cultura y por edad, en medio de los conflictos que plantea la hija.

Por otro lado, cabe destacar el valor añadido que ofrece esta representación: cómo son tratadas estas cuestiones. Así el autor consigue abordarlas con la seriedad que requiere la problemática aunándolas con toques de humor. Esta mezcla alcanza una sinergia que llevará al espectador a la reflexión desde una posición desenfadada.

Todos estos debates internos y externos se manifiestan a través de una serie de tutorías entre el padre de una alumna, Carlos Ortiz, papel que representa Marcial Álvarez, y su tutora, América Alcalá, representada por Isabel Ordaz. La relación entre los protagonistas gira y se moldea a la vez que ambos manifiestan preocupaciones y dilemas que son inducibles a la sociedad actual.

Isabel Ordaz y Marcial Álvarez son dos intérpretes reconocidos por el público por sus personajes en cine y televisión y a la vez con una gran versatilidad teatral en éxitos como Días de Vino y Rosas, Los Pazos de Ulloa, El Beso o He nacido para verte sonreír.

Además de marcar la diferencia con la mixtura de comedia y drama, La Profesora es el resultado de la experiencia y la novedad. Por un lado, cuenta con el ya consolidado bien hacer de Secuencia 3 en producción, gestión y distribución, así como con sus protagonistas de excelente trayectoria. Por otro lado, propone a Carla Nyman y a su novedoso enfoque en la dirección del que es su primer gran montaje.

Desde que en junio de 2022 se estrenara Life Lesson en Nueva York, la versión norteamericana de La Profesora, la obra ha recogido diversos premios por su puesta en escena, entre ellos, Premio ATI a la producción del Estreno Mundial de «Life Lessons/Lecciones de Vida» dirigida por Ángel Gil Orrios y protagonizada en español por Soledad López y William Saquicela en el Thalia Spanish Theatre de Nueva York; el «Hola Special Recognition For Its Theme of Inclusion and Education», y el reciente Premio Talía a la mejor producción de artes escénicas de Nueva York de autoría hispana contemporánea.