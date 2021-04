‘Run The World’, lo nuevo de Leigh Davenport e Yvette Lee Bowser, festeja a la mujer afroamericana y la amistad

Starzplay lanza el tráiler oficial y el cartel de su nueva serie de comedia «Run the World«, creada por Leigh Davenport (The Perfect Find, «Wendy Williams: The Hot Topic», “Boomerang” de BET), siendo productora ejecutiva junto a la showrunner Yvette Lee Bowser («Living Single», «black-ish», «Dear White People» de Lionsgate). La nueva serie original de STARZ se estrenará en todo el mundo el domingo 16 de mayo, en STARZ en Estados Unidos y Canadá, y se emitirá mismo día y fecha a nivel internacional en la plataforma de streaming premium Starzplay a través de su presencia en Europa, América Latina y Japón.

Ambientada en Harlem, «Run the World» sigue a un grupo de inteligentes, divertidas y entusiastas mujeres negras en la treintena – las mejores amigas, leales hasta la médula – que viven, trabajan y se divierten en Harlem. Mientras se esfuerzan por dominar el mundo, cada una de ellas atraviesa por altibajos en su carrera, por ligues y desamores que las llevan a reevaluar quiénes son y hacia dónde van. Se trata de una serie auténtica y sin complejos sobre una amistad insuperable y sobre la posibilidad de sobrevivir y prosperar juntas. La serie está protagonizada por Amber Stevens West («The Carmichael Show») en el papel de «Whitney», una perfeccionista que casi siempre sigue las reglas; Andrea Bordeaux («NCIS: Los Angeles») como «Ella», una romántica valiente, que está averiguando lo que realmente quiere tanto en lo personal como en lo profesional; Bresha Webb («Marlon») como «Renee», la diva vivaz que está a punto de divorciarse con una carrera aparentemente próspera; y Corbin Reid («Valor») como «Sondi», una profesional instruida que empieza a reevaluar tanto su carrera como sus prioridades personales.

«Run the World» también está protagonizada por el reparto ya anunciado de Stephen Bishop (Moneyball, «Imposters») como «Matthew», Tosin Morohunfola («Black Lightening») como «Ola», Erika Alexander («Living Single») como «Barb”, Nick Sagar («Queen of the South») como «Anderson», Jay Walker («Grey’s Anatomy») como «Jason» y la estrella invitada Tonya Pinkins como «Gwynn» («All My Children»).