Rubén Pozo presenta ‘Ha llegado el día’

Rubén Pozo es un músico de raza, de garito y guitarra, de noches en vela y de búsqueda interminable del acorde perfecto hasta el alba. Un músico que reconoce y disfruta del sonido de los grandes referentes, y que se inspira en lo escuchado para imprimir su sello personal en cada canción. Un músico con una trayectoria de más de veinticinco años a sus espaldas tras su paso por los icónicos Buenas Noches Rose, Pereza y también en solitario. Una figura imprescindible para el rock nacional.

Los amantes del vinilo podrán disfrutar de ‘Ha llegado el día ‘ en un formato LP de siete pulgadas. Esta edición incluye dos canciones inéditas que el artista no ha querido dejar fuera de esta era ‘Vampiro’. Se trata de ‘Ha llegado el día’, toda una declaración de intenciones que vendrá acompañada de un video lyric muy especial y ‘Catálogo’, una canción que repasa toda la trayectoria de Rubén Pozo a través de sus letras. Como es habitual en su música, Rubén utiliza la palabra como una herramienta indispensable, enfrentándonos a nosotros mismos y a nuestras contradicciones.

«Ha llegado el día» y «Catálogo» son dos canciones que aparté de las sesiones de grabación de Vampiro para poder sacar un vinilo 7» con ellas más adelante. Es un sueño pendiente que tengo desde que empecé en esto de la música. Siempre quise música mía en el formato de los singles de vinilo de los años 60: una canción por cada cara, agujero grande en medio y el tocadiscos a 45 revoluciones por minuto.

‘Ha llegado el día‘ no es un hit, no es una canción, no es un tema. ‘Ha Llegado El Día’ es un conjuro que me ha ido susurrando un ángel al oído a lo largo de varios años. Todo el proceso de composición se aceleró cuando me di cuenta de qué tipo de ángel me iba dictando cada estrofa, cada cambio de acorde, cada giro melódico. Está escrita encima de un cementerio indio sobre el que se construyeron las ciudades modernas. Podría haberse compuesto hace cien años. O trescientos. De hecho es una canción tan antigua como la propia humanidad. Y bueno, bajándolo todo a tierra y pensando que esto no es más que contenido manufacturado, y embotellado, solo decir que he metido en la coctelera al grupo Triana, a la leyenda negra del blues de Robert Johnson y lo he especiado con la sangre, las bajas pasiones y lo telúrico del teatro de Lorca. Todo ello sobre un lecho rock que va creciendo en intensidad, peldaño a peldaño, como si se tratara de una escalera al cielo.