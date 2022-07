Ariadna Cross saca su versión más urbana con «No sientas odio»

Segunda canción de su EP «Laminiña». Acompañada de un llamativo videoclip donde podemos ver al conocido creador de contenido Chares

Tras la colorida «Me quedo a dormir» Ariadna Cross regresa con una canción totalmente diferente, dando muestra de su versatilidad introduciéndose en ritmos urbanos y digitales. Haciendo gala de una notable variedad de registros con una canción que además tiene un marcado sentido conceptual: «´No sientas odio` es un tema que habla de rupturas, de despedidas, pero no dando tanta importancia a la separación física sino a la emocional. Habla de una relación que se ha terminado única y exclusivamente porque el amor se terminó. No hay malos rollos por eso se pide que no haya odio. Es una manera de decir: «esto se ha terminado pero no me odies porque sabes que te he querido muchísimo, simplemente ya no se puede hacer más»» explica la propia Ariadna.

Una canción, como decíamos, con un sonido distinto a su predecesora, pero con un papel claro dentro de la idea del EP. «La importancia que tiene en este EP es que es una etapa más. Todos los temas del EP van hablando de diferentes momentos y etapas que uno suele vivir en sus relaciones, sobre todo relaciones que tienen principio y fin» cuenta Ariadna sobre esta canción que además viene acompañada de un cuidado videoclip. «Venimos de ´Me quedo a dormir` que es un vídeo con mucho color, mucho movimiento, muchos estímulos visuales,… y con esta quería algo totalmente opuesto, nada de colores, centrar la atención en muy poquitos elementos para así poder darle mayor importancia al sonido y la letra. Es un videoclip mucho más conceptual y creo que eso es muy bueno, lo siento bastante innovador. La idea de tapar todos mis tatuajes estuvo también para mí clara desde el principio ya que no quería ninguna distracción y quería que se vieran imágenes muy limpias, muy puras y muy angelicales». Un visual muy vistoso para el que además ha contado con la participación de Chares.

No sientas odio es sin duda una frase que podríamos usar en incontables contextos. Un buen consejo con el que tendríamos vidas más felices. Y la idea de esta canción con la que Ariadna Cross intenta transmitirnos una forma distinta de afrontar una ruptura. «Siempre se ha dicho que muchas veces una retirada a tiempo es una victoria, yo con esta canción he querido transmitir eso. Hay elementos muy significativos y todo tiene un porqué en el vídeo y la escenografía, solo hay que activar un poco la parte más emocional de cada uno para poder comprenderlo«.