Remedios Amaya cantará a Farruquito en Cardamomo: la mejor cantaora y el mejor bailaor juntos en el emblemático tablao

El tablao Cardamomo, en su afán de mostrar sobre sus tablas el mejor flamenco de hoy en día, ha

conseguido reunir en un mismo escenario a dos de los mayores artistas de la historia del flamenco,

Remedios Amaya, considerada la mejor cantaora flamenca del panorama actual y Farruquito, para

muchos el mejor bailaor de todos los tiempos.

Durante dos días, el 4 y 5 de diciembre, ambos artistas se alejarán de los grandes espacios buscando

el calor del público, ofreciendo su arte en la intimidad y cercanía de un tablao como Cardamomo. La cercanía al escenario permitirá que la pasión y emoción de la música, la danza y el cante, trascienda al espectador y lo conviertan en una experiencia auténtica, intensamente personal e inolvidable, gracias a la atmósfera que únicamente se consigue crear en una sala pequeña. Sin duda, es una oportunidad histórica poder ver a estas dos grandes figuras del flamenco actuando para 80 privilegiados.

Remedios Amaya es la personificación de Camarón en mujer, no en vano fue su referente musical y

uno de sus principales apoyos, fue su comadre y se admiraban mutuamente, lo que provocó que

trabajaran juntos en numerosas ocasiones. Después de su paso por Eurovisión, Remedios regresó

con un soberbio disco, «Me voy contigo», del que se vendieron tres discos de Oro y uno de Platino,

rompiendo con su imagen anterior y acreditándola como una de las grandes voces femeninas del

flamenco. Posteriormente, es candidata a mejor Álbum Flamenco en los Grammy Latinos con

«Rompiendo el Silencio». Remedios Amaya sigue siendo una exploradora del cante flamenco y de sus raíces más profundas.

Juan Manuel Fernández Montoya ‘Farruquito’, se crio en la tradición del flamenco clásico, siendo

heredero de la escuela de su abuelo Farruco. Encarna autenticidad en las formas de sentir y expresar el flamenco no dejando indiferente a nadie porque lo que hace está lleno de verdad. Farruquito es un bailaor que con apenas ocho años ya tenía una temporada en una sala de Madrid, a los diez años participaba en la presentación de los juegos paralímpicos y en la Expo de Sevilla. A los once colaboraba con Camarón y un año más tarde trabajaba con Carlos Saura en una película. A sus dieciocho años triunfó en Estados Unidos, y ‘The New York Times’ le consideró el mejor artista qu ese año pisó la Gran Manzana.

El cuadro artístico que acompañará a Remedios Amaya y Farruquito, está formado por la bailaora

Paula Rodríguez (Premio Desplante Femenino de baile 2021 del Festival de Las Minas), los guitarristas David Jiménez (primer guitarrista de Antonio Canales) y Yerai Cortés (Premio Guitarra con Alma del XXV Festival de Jerez), el percusionista Felipe Maya, el cantaor Jose del Calli (Premio Jóvenes Flamencos de Córdoba) y Laura Abadía, cantaora y directora artística de Cardamomo.