Rayden regresa con su segunda novela: ‘Votos en contra’

Una obra reivindicativa que parte de la historia real de Cerro Belmonte, un barrio madrileño que se independizó de España en los 90 durante una semana, para hablar del edadismo, de los fondos buitres, de la deshumanización de la ciudad, de la no maternidad… Y también de las ganas de luchar por un mundo mejor. Lea acaba de romper con su pareja, Joel, porque quieren cosas diferentes para su vida en común. Él desea tener un hijo. Ella, a pesar de trabajar en una clínica de fertilidad, no desea ser madre. Pero esto no es lo único que los separa. Oliver, el mejor amigo de Lea, no cuaja con ninguna de las mujeres que conoce. Él sí es padre y es esta capa la que jamás se quita. La paternidad es su excusa para no comprometerse. Lea recibe una orden de desalojo del piso que habita: el casero va a trocear todas las viviendas para convertirlas en pisos turísticos. El mal de toda ciudad moderna. Tanto ella como sus vecinos han decidido bajar la cabeza y aceptar su destino. Así que Lea, animada por Oliver, busca un nuevo hogar: y lo encuentra en el Reino de Belmonte.

El Reino de Belmonte es un barrio madrileño que, en los años noventa, hizo frente a la especulación y se independizó de España durante una semana. El Reino de Belmonte ya no es un reino, pero Inocencio cree que sigue viviendo en él. Y su mujer, Estrella, apoya esa ilusión, que es la de un hombre enfermo que está a punto de morir. Es este matrimonio el que vende su casa en nuda propiedad. Y es Lea la que lo compra. Sin saber cómo –o sabiéndolo a pies juntillas– Lea entra a formar parte de un plan por mantener la realidad de un mundo que no existe. Y descubre la verdadera dimensión del amor y la justicia social. Si hay un género musical llamado canción protesta, Votos en contra es la novela protesta. Señalar problemas para incitar a la lucha y agitar la conciencia y la resistencia social es el nervio que recorre toda una historia que suena a verdad. Una historia honesta que mete el dedo en la llaga de muchas heridas socioculturales, algunas tan importantes como el edadismo, la mercantilización de las ciudades que desmembra el tejido social, la vecindad que un día fue y hoy desaparece… Con su estilo característico, David Martínez Álvarez nos lanza un órdago a través de una novela sembrada de frases para subrayar e ideas en torno a las que reflexionar: ¿vivimos realmente en el mundo con el que soñamos?, ¿está en nuestra mano cambiar las cosas?, ¿estamos creando una sociedad falta de humanidad? Ideas que conectan a la perfección con un lector comprometido y sensible que sabrá apreciar el tejido conectivo que se esconde bajo la piel de una historia que es todo corazón.