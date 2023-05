‘Rapa’, la segunda temporada con Javier Cámara y Mónica López, se estrena el 15 de junio en Movistar Plus+

Movistar Plus+ adelanta el teaser y anuncia fecha de estreno de la segunda temporada de ‘Rapa’. El thriller criminal, que se convirtió con su primera entrega en el mejor estreno de ficción de la temporada en Movistar Plus+, llegará a la plataforma el jueves 15 de junio. La serie original Movistar Plus+, producida en colaboración con Portocabo, cuenta con el apoyo del Hub Audiovisual de la Xunta financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Eje REACT-UE.

La trama de los nuevos episodios lleva a Maite y a Tomás a Ferrol, lugar en el que dos casos sin resolver volverán a unirlos. Ella se adentrará en el Arsenal, un mundo hermético rígido por unas normas muy estrictas, donde ha desaparecido una oficial. Él se empeñará en resolver un caso de asesinato que está a punto de prescribir después de 20 años.

Creada por Pepe Coira y Fran Araújo, la serie original Movistar Plus+ contará en esta segunda temporada con Rafa Montesinos (‘El inmortal’, ‘Parot’, ‘La caza. Monteperdido’) y Marta Pahissa (‘Cites’, ‘Pulseras Rojas’, ‘Smiley’) en la dirección.

Junto a Javier Cámara y Mónica López, completan el reparto, entre otros, Carlos Blanco, Federico Pérez Rey, Evaristo Calvo, Melania Cruz, Darío Loureiro, Iolanda Muíños, Chisco Amado, Adrián Ríos, Fran Lareu y Sabela Arán