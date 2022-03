Purple Disco Machine y Sophie and the Giants se unen una vez más para el lanzamiento de ‘In The Dark’

Con la fórmula del éxito asegurada, la producción funk de Purple Disco Machine sirve como acompañamiento perfecto a las melodías trascendentes de Sophie y su emotivo trabajo vocal, resultando en una energía inigualable como dúo. Su colaboración anterior, ‘Hypnotized’, superó los 350 millones de reproducciones en todas las plataformas de streaming, 130 millones en Youtube y logró múltiples certificaciones de platino en toda Europa, alcanzando el puesto número 9 en las listas globales de Shazam.

Purple Disco Machine para la producción nu-disco es tan prominente como siempre, sin embargo, líricamente, el sencillo emana emociones en contraste que lamentan un amor que salió mal y sentimientos de desesperación. Dirigido por Dimitri Tsvetkov, el «In the Dark» presenta a ambos artistas moviéndose en su elemento una vez más, combinándose para lo que seguramente será otro tremendo éxito impulsado por el sonido conjunto de la carismática pareja. La aptitud depara la producción nu-disco es tan prominente como siempre, sin embargo, líricamente, el sencillo emana emociones en contraste que lamentan un amor que salió mal y sentimientos de desesperación. Dirigido por Dimitri Tsvetkov, el video está ambientado en una noche fría y lluviosa en DDR East Berlin, y sigue una historia de amor prohibido, entrelazada con una emocionante saga de espionaje y engaño.

‘In The Dark’ es la continuación de más de 1 año de gran éxito para Purple Disco Machine, en los que el aclamado productor ha lanzado su segundo álbum ‘Exotica’. El álbum fue una oportunidad para rendir homenaje a los años 80 y la pléyade de artistas que inspiraron al nativo de Dresde desde sus humildes comienzos. «Exótica» contiene 14 temas con éxitos internacionales como ‘Hypnotized’ con Sophie and the Giants, ‘Fireworks feat. Moss Kena & The Knocks’ y ‘Dopamine feat. Eyelar’, lo que generó más de 500 millones de reproducciones solo con el álbum.

La influencia de Purple Disco Machine en la industria mundial y el dance, en los productores y en los fans es indudable, ya que ha remezclado a artistas como Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady. Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont y Diplo & SIDEPIECE. Contando con más de mil millones de reproducciones de su catálogo hasta la fecha, Purple Disco Machine se ha consolidado como uno de los productores disco más prolíficos de una generación.