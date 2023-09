‘Piedra angular’, nuevo videoclip de Igloo, incluido en su último disco, ‘Planes para días grises’

Piedra angular es el tema más representativo del último trabajo de IGLOO. En sus entrañas contiene todos los elementos que a la banda le gusta poner sobre el asador: contundencia impecable, ambientes etéreos como solo ellos saben hacer y una letra maravillosa que tensa un final épico. Y todo ello sin dejar su gusto por series, arte y cine ochenteros y actuales. Su nuevo videoclip a la pura esencia ‘Stranger Things’ nos trae unas atmósferas y contundencia que pocos saben hacer. Quizá un final alternativo para esa serie que resolverá sus temporadas en una final el próximo 2024. Dale a play y envuélvete de una oscuridad que cautiva desde los primeros arpegios de sinte. Igloo están de aniversario. Cumplen la mayoría de edad y, tras 18 años en el panorama musical nacional (festivales del primer nivel como Primavera Sound, Sonorama Ribera, O Son do Camiño y un largo etc.), presentan adelanto del que será su séptimo largo. No es casualidad que Igloo haya cosechado múltiples premios (Ufi, Mestre Mateo, Cans…), pues a lo largo de los años el mimo en su imagen y sonido les avala. Su nuevo disco, producido por Juanma Latorre (Vetusta Morla) y mezclado por Isaac Rico en Metropol Studios de Madrid atisban ya lo que con toda seguridad será el disco más trabajado de la banda gallega.