‘Odio’: 90 minutos de comedia con Dani Rovira que llegarán a Netflix el 12 de febrero

Netflix reafirma su apuesta por la comedia con la producción de Odio, de Dani Rovira, que llegará a la plataforma el próximo 12 de febrero. Sobre el escenario del Teatro Soho Caixabank de Málaga, el actor Dani Rovira aporta su visión más sincera, delirante y sin filtros sobre el ser humano en estos tiempos. Si tu risa es primigenia, eres vegano, tienes perro o gato, frecuentas Instagram, estás haciendo obras, eres madre o el mismísimo Antonio Banderas, si utilizas aplicaciones para ligar, o simplemente estás a la que salta…, vete preparando: hay odio para todos. ¡Ah! ¡Y no te hagas el ofendidito!

Fremantle, con Mario Briongos en la dirección (The Masked Singer: Mask Singer: Adivina quién canta, Got Talent España, Granjero busca esposa), produce para Netflix 90 minutos de comedia protagonizados por Dani Rovira y grabados en el teatro propiedad del actor malagueño Antonio Banderas, contando con la calurosa acogida del público que agotó las entradas en menos de 24 horas. La grabación tuvo lugar el pasado mes de noviembre respetando todas las medidas de seguridad e higiene, y con un aforo limitado.

Durante la grabación, Dani Rovira, fiel defensor de la adopción de animales domésticos, quiso dar visibilidad a esta causa y a través de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, con la que colabora, el actor logró que una serie de canes (Bruno, Negri, Oso, Mérida, Yasmine, David y Antonio) intervinieran en el espacio para crear conciencia sobre ello.