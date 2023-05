Niños y jóvenes ucranianos refugiados en Madrid crean una versión teatral y musical de la ‘Odisea’

El viaje de la Odisea La Odisea es una aventura escrita hace más de 2.500 años, en la que su protagonista, Ulises, vuelve de vencer a Troya y de regreso a su hogar, Ítaca, se pierde en un viaje de más de diez años. Es un viaje que le llevará a burlar al temible cı́clope Polifemo, a salvar la vida tras naufragar durante una gran tormenta desencadenada por los vientos de Éolo, a escapar de los brazos de la hechicera Circe que lo retuvo durante un año, a descender a los infiernos para consultar al adivino Tiresias, a sortear los cantos embaucadores de las sirenas, a esquivar el rayo del dios Zeus que destruye su nave, para llegar finalmente a Ítaca, su hogar, disfrazado de vagabundo y reconquistar su trono. Este interminable viaje de Ulises de retorno a su patria, bien podría ser una metáfora de la búsqueda constante de una tierra en la que millones de desplazados puedan tener una vida digna, un hogar. Esta Odisea está llamada a visibilizar la problemática de las personas en búsqueda de su particular Ítaca: los refugiados, emigrantes, aquellos individuos y sus familias cuyo día a día es una auténtica odisea en la que deben luchar contra no menos adversidades que el mismísimo Ulises. La ONG Ópera sin Fronteras se fraguó en 2019 tras la experiencia creativa y escénica de la ópera inclusiva Sansón y Dalila para la 65ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Esta ópera, que se puso en escena en colaboración con el colectivo Plena Inclusión Extremadura, contó con la participación de más de 400 personas con capacidades diversas: asperger, down, invidentes, sordos, enfermedades raras, etc.