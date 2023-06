Nickodemus nos convoca para celebrar en ‘Soul & Science’, su nuevo álbum

El trotamundos DJ y productor Nickodemus regresa con su quinto álbum, Soul & Science. Conocido en muchos círculos de todo el mundo por su estilo inimitable, arraigado en las diversas culturas de la ciudad de Nueva York, Nickodemus mezcla influencias de las diásporas latina, africana, del Medio Oriente y caribeña, fusionándolas con sonidos autóctonos como el House, el Disco y el Hip-Hop con estilo y destreza. Este nuevo álbum no es diferente en cuanto a su fluidez de géneros e influencias, llevando a los oyentes en un viaje de autodescubrimiento a través de los ojos de Nico, explorando la relación entre la humanidad y la tecnología en un mundo en constante cambio, entrelazando un vibrante tapiz de géneros musicales de sus dos últimas décadas como artista, en las que ha recorrido el mundo de un lado a otro. «A pesar de nuestros miedos de ser dominados por robots inteligentes malévolos o de implosionar por nuestras propias turbulencias internas, los seres humanos perduran, convirtiendo la alegría y el dolor en expresiones de arte. Las voces en este álbum nos llevan a la realización: compartimos más en común entre nosotros de lo que los medios modernos nos harían creer. ¡Es una ciencia sólida!», dice Nico. Y al igual que en cada uno de sus álbumes, la canción principal «Soul & Science» nos ofrece un resumen lírico de Hip-Hop sobre el tema del disco: «La inteligencia artificial es irrelevante para mi arte», afirma Malik Work, «Soy un caso atípico, un verdadero marginado, no el promedio. No se puede calcular ni manipular para recolección de datos». Como ocurre con cada disco de Nickodemus, «Soul & Science» es un esfuerzo de colaboración entre viejos y nuevos amigos, grabado en su estudio casero/sala de discos/museo de objetos memorables. «Plastic (A Bigger Name)» cuenta con la participación de los íconos queer de Nueva York, The Illustrious Blacks, quienes dan voz a este himno irresistible de la pista de baile. Llamados «la pareja creativa favorita de Bed Stuy» por el New York Times, The Blacks ofrecen una interpretación lírica denunciando la falsedad impulsada por las redes sociales que se ha apoderado de nuestro mundo. Alsarah participa en «Shadow Thief», una fiesta disco con una línea de flauta disonante y voces que metafóricamente hablan sobre la migración y el desplazamiento humano. El tema de apertura del álbum, «La Noche», con la participación de Antonio Lizana, es típico de Nickodemus, con un profundo ritmo de Hip-Hop y un giro moderno en las voces tradicionales del flamenco que describen la explosión creativa que experimentamos como artistas en la vida nocturna. «Mama Tchipp», con el vocalista camerunés Pat Kalla, irrumpe en un alegre ritmo de disco africano con una línea de bajo súper funky de Jonathan Maron, los cuernos de Jungle Fire y la estrella en ascenso Gitkin en la guitarra. Saltando de isla en isla en el Caribe, tenemos «No Puedo Parar» y «Rumba Tobacco y Ron», una de las últimas canciones escritas por la gran estrella puertorriqueña Hector «Tempo» Alomar (vocalista de la legendaria colaboración entre Nickodemus y Quantic, «Mi Swing es Tropical»). Una vez más, Quantic se une escribiendo las partes de los cuernos con voces interpretadas por la propia Haydee Soul de Cuba, creando una colaboración única entre Puerto Rico y Cuba. Desde América Latina hasta el norte y oeste de África, desde las pistas de baile de Europa hasta el crudo hogar de Nueva York, «Soul & Science» es una celebración del espíritu humano en toda su gloria multifacética, ya que Nickodemus invita a los oyentes a dejar sus teléfonos, liberar sus manos, estar abiertos a sorpresas y desmelenarse en la pista de baile. El álbum es un recordatorio de que, a medida que las tecnologías emergentes continúan remodelando nuestro mundo, no debemos olvidar la esencia mágica y llena de alma que nos hace humanos.