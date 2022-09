‘Ni una más’, el nuevo drama adolescente de Netflix

Netflix ha anunciado hoy su nuevo proyecto, Ni una más, un drama adolescente basado en la novela de Miguel Sáez Carral, protagonizada por Nicole Wallace (Alma) y Clara Galle (Greta) y producida por DLO Producciones para Netflix. Con la premisa de Alma, la protagonista de Ni una más, «Cuidado. Ahí dentro se esconde un violador», comienza este relato estremecedor que muestra el desamparo y la soledad que sufren las víctimas de agresiones sexuales. En palabras de su creador Miguel Sáez Carral, afirma: «Ni una más es un retrato de la generación Z y su relación con el mundo adulto, la pornografía, las redes sociales, las drogas y los abusos sexuales en los tiempos de la revolución feminista y el #MeToo». Habla de encontrar tu camino en la vida, de aprender lo que significa la libertad, la amistad y el amor, de averiguar a dónde te pueden llevar tus deseos. Es una serie protagonizada por adolescentes, pero no es una serie «solo» para adolescentes.» «Ni una más es un drama que se desarrolla como un thriller desde la primera secuencia. Tiene una tensión interna que recorre y sostiene el relato». «He pasado los últimos cinco años de mi vida muy enfadado con mi hija. Un día me di cuenta de que no podía seguir así. Esta historia nació de esa necesidad de transformar la dinámica de nuestra relación. Yo necesitaba recuperar a mi hija. Y me di cuenta de que para hacerlo el primer paso debía ser meterme bajo su piel. Así nació Alma.»