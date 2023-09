Netflix revela el tráiler y fecha de estreno de ‘Bechkam’, una docu serie sobre la estrella del fútbol desde dentro

Beckham, una docu serie de cuatro capítulos, cuenta desde dentro la historia de una estrella mundial del fútbol e icono cultural. David Beckham es uno de los nombres más conocidos del planeta, pero pocos saben quién es en realidad. Desde sus humildes comienzos en la clase trabajadora del este de Londres, pasando por su constancia y determinación para triunfar, hasta la lucha por encontrar el equilibrio entre la ambición, el amor y la familia, la historia de David está llena de numerosos altibajos.

La serie muestra su viaje de superación, una historia personal, sorprendente y motivadora de uno de los deportistas más reconocidos y escudriñados de todos los tiempos.

En Beckham el ganador del Oscar, Fisher Stevens (Palmer, And We Go Green, The Cove) se une al productor ganador del Oscar y del Emmy, John Battsek (Un día de septiembre, Searching for Sugar Man, Winter on Fire) para obtener un acceso sin precedentes a David, su esposa Victoria, su familia, amigos y compañeros de equipo. El resultado es un retrato íntimo de un hombre, así como una crónica de la cultura deportiva y los famosos de finales de la era moderna. La película cuenta también con la dirección de fotografía a cargo de Tim Cragg, y los productores adicionales Nicola Howson y Billie Shepherd.