Netflix presenta el tráiler final de ‘One Piece’

Basada en el manga más vendido en la historia de Japón, creado por Eiichiro Oda, ONE PIECE es una aventura en alta mar, legendaria como ninguna otra. Monkey D. Luffy es un joven aventurero que siempre ha ansiado la libertad, así que abandona su pueblo para emprender un peligroso viaje en busca del mítico tesoro del que hablan las leyendas, ONE PIECE, y convertirse en el Rey de los Piratas. Si desea conseguirlo, tendrá que reunir a la mejor tripulación y hacerse con un barco para escudriñar cada rincón de los vastos océanos, ser más veloz que los Marines y burlar a peligrosísimos rivales sin parar. Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) y Taz Skylar (Sanji) son los protagonistas de ONE PIECE, una aventura pirata de acción real creada en colaboración con Shueisha y producida por Tomorrow Studios y Netflix. Matt Owens y Steven Maeda son los guionistas, productores ejecutivos y creadores. Eiichiro Oda, Marty Adelstein y Becky Clements también ejercen de productores ejecutivos. Completan el reparto Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward y Chioma Umeala.