Netflix retransmitirá en directo su próximo evento deportivo, El Slam de Netflix, encabezado por Rafael Nadal, 22 veces campeón del Grand Slam individual masculino, que se enfrentará al número 2 del mundo, y también español, Carlos Alcaraz, en un partido de tenis muy especial de una noche. El evento, organizado por MGM Resorts, se celebrará el domingo 3 de marzo de 2024 en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay a las 21h CET. Se retransmitirá en inglés y español. Más adelante se anunciarán otros jugadores y enfrentamientos.

«Estoy muy emocionado con mi primera visita a Las Vegas, una de las ciudades más icónicas y entretenidas del mundo», ha dicho Nadal. «Jugaré con mi compatriota y actual campeón de Wimbledon Carlos Alcaraz. Será una gran noche de tenis».

«Me siento honrado y muy feliz de compartir pista con Rafa en Las Vegas», ha dicho Alcaraz, campeón del US Open y de Wimbledon. »Es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, y por supuesto, sus récords y logros hablan por sí mismos. Además, Rafa es uno de los jugadores más simpáticos del circuito y espero con impaciencia nuestro partido el próximo 3 de marzo».

«Estoy entusiasmado que con El Slam de Netflix, podamos dar a nuestra audiencia global la oportunidad de ver a dos grandes del tenis enfrentarse en un evento en directo único en su ámbito», dijo Gabe Spitzer, Vicepresidente de Deportes de No Ficción de Netflix. «Una leyenda como Rafa y un campeón como Carlos juntos en la pista y con enormes dosis de acción, promete ser un espectáculo en vivo que los fans no querrán perderse.»

«Anticipamos que El Slam de Netflix en el Mandalay Bay será uno de los eventos más entretenidos del año», dijo Lance Evans, Vicepresidente Senior de Deportes y Patrocinios de MGM Resorts International. «Los aficionados al tenis de todo el mundo disfrutarán de una experiencia inolvidable mientras dos de los campeones de élite de este deporte compiten en la capital mundial del deporte.»

rugby y Netflix es el hogar por excelencia de las grandes historias deportivas con éxitos como Fórmula 1: Drive to Survive, Break Point, Full Swing, Untold, Quarterback, Tour de France: Unchained, Under Pressure: The U.S. Women’s World Cup Team, así como lo próximo que viene, track and field NASCAR ; así como el evento del mes pasado La Copa Netflix.

El Slam de Netflix será producido por Full Day Productions (Connor Schell y David Chamberlin), la empresa responsable de La Copa Netflix, los premios ESPY, la alfombra roja de los Oscar y los NFL Honors.

Las entradas, costarán a partir de 88 dólares, este precio no incluye los gastos de servicio ni las tasas aplicables. Se pondrán a la venta al público el viernes 15 de diciembre a las 19:00 CET (10 a.m. PST) a través de www.axs.com. Los miembros del Club y de Seat License tendrán acceso a una venta anticipada desde el martes 12 de diciembre a las 19:00 CET (10 a.m. PST) hasta el miércoles 13 de diciembre a las 02:00 am CET (5 p.m. PST). Los miembros de MGM Rewards, AXS y USTA tendrán acceso a la venta anticipada el jueves 14 de diciembre de 19:00 a 07:00 am CET (10 a.m. PST a 10 p.m. PST).