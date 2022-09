Netflix estrenará ‘Sagrada Familia’ el próximo 14 de octubre, protagonizada por Najwa Nimri

Netflix ha confirmado hoy la fecha de estreno de Sagrada Familia el próximo 14 de octubre, y ha desvelado las primeras imágenes de esta nueva serie creada por Manolo Caro (La casa de flores, Alguien tiene que morir ) y producida por Noc Noc Cinema.

La mudanza de una nueva familia a Fuente del Berro romperá la estabilidad de un barrio donde vive Gloria junto a su bebé y Aitana, su au-pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. En un barrio en el que nada es lo que parece, cuatro vecinas forjarán una fuerte amistad con un denominador común, son madres. Su relación parece perfecta, hasta que el pasado de Gloria lo cambia todo. Es entonces cuando descubriremos de lo que es capaz una madre para proteger a su familia, lo más sagrado que tiene.

El reparto está encabezado por Najwa Nimri (La casa de papel, Vis a Vis, El árbol de la sangre), Carla Campra (Feria: La luz más oscura, Señoras del (h)Ampa), Iván Pellicer (El club de los lectores criminales, Paraíso), Alba Flores (La casa de papel, Vis a Vis, Maricón perdido), Ella Kweku (Now and then, La monja guerrera), Álex García (Antidisturbios, La Novia), Macarena Gómez (30 monedas, La que se avecina) y Álvaro Rico (Élite, Alba) entre otros.