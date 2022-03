Netflix desvela las primeras imágenes de la próxima temporada de ‘Stranger Things’

Netflix ha desvelado hoy las primeras imágenes de la cuarta temporada de Stranger Things creada por los hermanos Duffer.

Una carta de amor por los clásicos de género de los 80 que cautivaron a toda una generación, Stranger Things es un emocionante drama ambientado en Hawkins (Indiana), un pueblo del medio oeste aparentemente tranquilo. Cuando un niño desaparece como por arte de magia, su grupo de amigos y su familia comienzan una búsqueda desesperada en la que de repente se ven envueltos en una serie de extraños y peligrosos sucesos. Bajo la superficie de este ordinario pueblo se esconde un enigma extraordinario, experimentos gubernamentales y una peligrosa puerta que conecta nuestro mundo con un reino poderoso y siniestro. La amistad se pondrá a prueba y sus vidas se alterarán por completo a medida que descubren que esto cambiará Hawkins, y posiblemente el mundo, para siempre.

Esta nueva entrega cuenta con nuevas incorporaciones al reparto compuesto por Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family), Regina Ting Chen (La reina del Sur, Falcón y el Soldado de Invierno), Grace Van Dien (Las chicas de Manson, El bosque), Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet), Eduardo Franco (Súper empollonas, The Binge), Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End), Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld), Mason Dye (Bosch, Los Goldberg) Nikola Djuricko (Genius, En tierra de sangre y miel), Robert Englund (Franquicia Pesadilla en Elm Street, ‘V’) y Tom Wlaschiha (Juego de tronos, Jack Ryan) se incorporan al reparto de esta nueva entrega de Stranger Things.

Desde su estreno en 2016, el fenómeno mundial de Stranger Things ha acumulado más de 65 premios y 175 nominaciones, incluyendo las de los Premios Emmy, los Globos de Oro, los Grammy, los SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, un premio Peabody, el galardón a Programa del Año de AFI, los premios People’s Choice Awards o los Teen Choice Awards, entre muchos otros. La tres veces nominada al Emmy como mejor serie dramática es uno de los títulos más vistos de Netflix, sólo la tercera temporada acumuló 40,7 millones de cuentas familiares en sus primeros cuatro días en el servicio, más que cualquier otra película o serie de Netflix en ese período, y 64 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas en Netflix.

La cuarta temporada Stranger Things, una creación de los hermanos Duffer y producida por Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment, está actualmente en producción. Los hermanos Duffer son también los productores ejecutivos de la serie, junto a Shawn Levy y Dan Cohen, de 21 Laps Entertainment, e Iain Paterson.