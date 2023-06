‘Nadia Comaneci y la policía secreta’, el nuevo libro del historiador rumano Olaru Stejarel

Nadia Comaneci hizo historia en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, cuando con tan solo 14 años se convirtió en la primera gimnasta del mundo en conseguir un 10, la puntuación perfecta. Pero su historia ni empezó, ni mucho menos acabó aquí, ya que abarca desde su sacrificada infancia sometida a duros entrenamientos hasta una vida llena de restricciones y abusos con mil ojos encima. Una intensa vigilancia y miles de expedientes de la policía política que han servido de base para que el historiador, politólogo y escritor Stejarel Olaru recomponga el día a día de Nadia en su nuevo libro: Nadia Comaneci y la policía secreta, editado por Oberon. La extensa experiencia de Olaru, como profesor en la Academia Nacional de Inteligencia de Rumanía, consejero de Seguridad Nacional, secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y director general del Instituto para la Investigación de Crímenes Comunistas en Rumanía, hace de él un cronista perfecto para entender y plasmar la historia de Nadia con conocimiento crítico. El libro comienza con una de las fechas más importantes en la vida de Nadia, la noche del 27 al 28 de noviembre de 1989 en la que a la edad de 28 años cruzó la frontera con un grupo de disidentes a Hungría. «El riesgo que corría el grupo se veía agravado ya que una de los fugitivas era Nadia Comaneci, la gimnasta campeona olímpica, mundial y europea, a quien el dictador Nicolae Ceausescu había promocionado por todo el mundo como símbolo de orgullo nacional», relata el autor en este primer capítulo. Y es que desde que la gimnasta empezó a ser reconocida internacionalmente, el Gobierno de Ceausescu empezó a tratar a Nadia como una de sus prioridades. Todo ello durante el contexto de la Guerra Fría, donde el deporte era un campo de batalla en el que no solo se enfrentaban el bloque comunista contra el capitalista, sino los países de la órbita soviética entre sí. Olaru describe con detalle la red de informantes creada dentro del equipo olímpico rumano, promovida por la inteligencia al servicio del Partido Comunista. Una larga cantidad de expedientes de la policía política, la Securitate, que muestran la intensa vigilancia a la gimnasta, con teléfonos pinchados, seguimientos, informadores entres los entrenadores y directivos y muchas otras técnicas de espionaje que se desvelan en el libro y que ha llevado a afirmar a la deportista: «Sabía que me seguían, pero nunca me percaté de hasta que punto llegaba ese seguimiento». En el libro, se muestra como la red de informantes reveló los métodos abusivos de una de las parejas de entrenadores más famosas de la historia, la que formaba el matrimonio Károlvy y los graves conflictos que tuvieron con Nadia Comaneci. La historia de la «Diosa de Montreal» no deja indiferente a nadie, y hoy en día la gimnasta sigue teniendo muchos ojos encima, pero esta vez, los de la admiración de miles de personas.