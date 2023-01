Monteperdido publican «Vas a Petar» y anuncian las primeras fechas de su gira

Monteperdido publican «Vas a Petar«, el segundo adelanto de lo que será su próximo álbum, titulado ‘Daño Físico’, que editará Sonido Muchacho, en formatos físico y digital el próximo mes de marzo.

Con este nuevo single, el quinteto madrileño no hace coaching, ni pretende que vivamos felices y sin disgustos, y tampoco fomenta el mindfulness (importante). A través de guitarras y melodías pop que beben del hardcore y punk, Monteperdido alza su voz pop y no deja que nos guardemos nada dentro. Si se peta, se peta y se reconoce. Porque al final no queda más que seguir.

Tras la publicación de su primer single «AÑO 2K», un canto al amor/odio por la música, en «VAS A PETAR» se grita a todo lo que nos exigimos y lo que nos oprime, y lo que queremos ser pero no se puede por todo lo que nos rodea. Seguimos escuchando guitarras infecciosas con letras que llegan y nos sacuden con la crudeza como signo de identidad del grupo.

«A pesar de estar donde quieres, la presión y el estrés siempre hacen por encontrarte. Hoy en día todo va muy deprisa, y esto genera que la gente a veces pete y ya no pueda disimular el tic del ojo. En la música no iba a ser menos.»

Producida, grabada por Borja Pérez en Cal Pau Recordings; mezclada por Borja Pérez, masterizada por Víctor García en Ultramarinos Mastering, «VAS A PETAR» viene acompañada de un videoclip, de nuevo realizado por Delhigo.