Monteperdido lanzan nuevo single: «Si me mato»

En la era del self-care, cuando parecía que eso de vivir rápido y matarse en la carretera ya no resultaba tan glamouroso como antaño, Monteperdido lo mandan todo al garete. Libertad pura, inconsciencia juvenil e intensidad de alto voltaje: eso es lo que suena en «Si Me Mato», el primer single de Monteperdido editado por Sonido Muchacho. En él escuchamos a Bego Gómez, vocalista de la formación, lamentarse por una serie de catastróficas desdichas. Cuando no son las llaves de casa, es el bote de lentillas. Infortunios varios que, una vez puestos negro sobre blanco, resulta que tampoco importan tanto. Bailemos esta noche y ya nos ocuparemos de eso mañana. ¿Acaso hay otra forma de entender la vida cuando tienes veintitantos?

Al fin y al cabo, hablamos de cinco chavales —el conjunto lo completan Tomás Rey, Daniel Lluch, Guillermo García y Diego López— que en el momento de componer estas canciones, con las pistas de baile clausuradas hasta nuevo aviso, sentían que su juventud se estaba yendo al traste. Solo así se explica tanta urgencia, solo así se explica una efervescencia imposible de impostar.