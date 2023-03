Monteperdido lanzan ‘Daño Físico’, su segundo disco

Monteperdido: nueve canciones pop con influencias hardcore editadas en formatos digital y físico por Sonido Muchacho. Ya disponible en plataformas « DAÑO FÍSICO «, el segundo álbum de: nueve canciones pop con influencias hardcore editadas en formatos digital y físico por Tras anticipar tres potentes singles («Año 2k«, «Vas a petar» y «No estoy bien«) Monteperdido presentan hoy al completo este nuevo trabajo que plasma uno de los sonidos más personales e interesantes del panorama emergente nacional. «Daño Físico» es un disco catártico que envuelve en guitarras y melodías pop frustración, violencia y verdad. No es un disco amable; sus nueve canciones fueron escritas en tres meses de insomnio, entre ataques de pánico y trankimazines. Su título hace alusión a ese estado emocional, desarrollado en el focus track homónimo: algunas veces, se prefiere el daño físico. Estamos, pues, ante una muestra prodigiosa de cómo la música tiene el poder de reflectar emociones y hacerte empatizar en la primera escucha. La propuesta de Monteperdido es ruidosa pero no por ello incómoda, cuenta con una visión propia y poderosa expuesta en unos textos abrumadoramente cercanos. Todo ello provisto de una sorprendente luminosidad melódica, algo que choca con lo oscura que resulta por momentos su vertiente lírica. Y también tiene un final feliz 🙂