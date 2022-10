“Misterio en La Moraleja”, mejor pódcast en los Premios Ondas

El jurado de la 69ª edición de los Premios Ondas ha dado a conocer los ganadores de las diferentes categorías. Los Premios Ondas, otorgados anualmente por PRISA, son los premios decanos y más prestigiosos de radio y televisión que se conceden en España. Este año, el premio al mejor pódcast del año se lo lleva “Misterio en La Moraleja”, el pódcast original de Spotify donde Eva Lamarca, de la mano de Álvaro de Cózar y Pilar Seyáns, intenta resolver al más puro estilo de Agatha Christie el misterio detrás del único votante de Podemos en uno de los barrios con mayor renta bruta de España.

Según el jurado, el premio a mejor pódcast es otorgado “por convertir una anécdota real en un relato de suspense político y sociológico que retrata las contradicciones de un barrio de la alta sociedad madrileña. Eva Lamarca lo hace con los recursos narrativos del género detectivesco”.

Eva Lamarca y Álvaro de Cózar, quienes han dado luz a otros pódcasts de éxito como “XRey” -también galardonado con el Premio Ondas al mejor pódcast en 2020-, sobre la vida del rey emérito Juan Carlos I, estrenaron el pasado mes de junio en Spotify “Misterio de la Moraleja”. El pódcast original de la plataforma, compuesto por 5 episodios de alrededor de 30 minutos de duración cada uno, remonta al oyente a mayo de 2021, a las pasadas elecciones autonómicas de Madrid y la sección 35 de La Moraleja, el barrio más adinerado de España que acude a las urnas a votar. Un año después, la periodista Eva Lamarca acude a La Moraleja para tratar de averiguar quién fue el votante misterioso, y lo hará a través de testimonios de personalidades relevantes del mundo del deporte, la cultura y el mundo empresarial.

“Es un privilegio para nosotros observar cómo los pódcast originales de Spotify reciben el reconocimiento de unos premios tan prestigiosos como los Ondas. Esto no sería posible sin el inagotable talento de creadores en España como Eva Lamarca, Álvaro de Cózar y Pilar Seyáns. Cuando lanzamos ‘Misterio en La Moraleja’ aseguramos que no dejaría indiferente a ningún oyente, y este premio reafirma su singular habilidad para contar historias que atrapan hasta el final a través del poder del audio”, declara Eduardo Alonso, Head of Studios de Spotify para el sur y este de Europa.

Según los resultados del informe anual sobre los hábitos de consumo de pódcasts en España elaborado por Spotify, el consumo de pódcasts se ha duplicado en tan solo un año, experimentando un crecimiento de un 106%. Asimismo, los datos de la plataforma revelan el crecimiento general de los oyentes en España, ya que más del 40% de los españoles en Spotify escucha pódcasts en 2022, lo que supone un aumento de la audiencia del 37% respecto a 2021.